Una guía para controlar la diabetes infantil durante la COVID-19  

The New York Times.



A los padres les preocupa que la COVID-19 pueda empeorar la condición de un niño diabético, pero un experto ofrece algunos consejos para mantener a los niños sanos durante la pandemia.



"Si la diabetes de un niño está bien controlada, no parece que habrá efectos graves si contrae el virus", señaló el doctor Michael Yafi, profesor asociado de endocrinología pediátrica de la Facultad de Medicina McGovern del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en Houston.



"Pero los niños con una diabetes mal controlada tienen un riesgo alto de enfermar de gravedad si contraen el virus", advirtió Yafi en un comunicado de prensa de la universidad.



Unos niveles altos de azúcar en la sangre pueden debilitar al sistema inmunitario, haciendo que para las personas con diabetes resulte más difícil luchar contra infecciones como la COVID-19, explicó.



"Todavía no se sabe la causa exacta de los resultados graves en los pacientes con diabetes y COVID-19, pero la investigación sugiere que las personas que sufren de diabetes tienen unos sistemas inmunitarios debilitados, lo que puede impactar a su capacidad de sanar con rapidez de una enfermedad o infección", comentó Yafi.



Siga estos consejos



1. -Asegúrese de que los niños se laven las manos con frecuencia: Dígales que es importante que eviten tocarse la cara.Aléjese de las grandes reuniones y mantenga el distanciamiento social.



2.-Limpie las áreas de uso común de la casa con frecuencia: Mantenga un registro de los niveles de azúcar en la sangre del niño.Tenga a mano suministros adicionales para las emergencias diabéticas.



3.-Practique unos hábitos saludables y alimente a los niños con una dieta saludable: Asegúrese de que los niños hagan algo de ejercicio cada día.



Como la COVID-19 afecta al cuerpo de muchas formas, hay preocupaciones de que pudiera hacer que los pacientes desarrollen diabetes, dijo Yafi. "Pero todavía está por determinarse, porque no tenemos información epidemiológica global sobre la asociación entre la diabetes y una infección anterior con la COVID-19", añadió.