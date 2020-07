Experto aconseja cómo enfrentar esta crisis, desde su experiencia de vida con ceguera.

Redacción.



Vivir una pandemia como la del covid-19 podría asemejarse a tener discapacidad visual. Ambas situaciones son incontrolables, pueden llegar en cualquier momento, provocar un cambio radical y llevar a las personas a aislarse por completo de la sociedad.



José Macías, fundador de Diálogo en la Oscuridad Monterrey, se dio cuenta de eso cuando el virus empezaba a propagarse por el mundo y decidió escribir un texto para aconsejar cómo enfrentar esta crisis, desde su experiencia de vida con ceguera.



"Cuando tú dejas de ver, cuando tú ya no puedes ver en tu vida o cuando dejas de ver por una hora o dos horas, es una crisis", asegura Macías, quien perdió la vista cuando tenía 6 años, como consecuencia de un derrame ocasionado por la leucemia que padeció.





"Me puse a pensar qué estrategias usamos nosotros como personas con discapacidad visual para lidiar con la adversidad, porque al final, la discapacidad es una adversidad con la que vivimos todos los días".

Plasmó sus ideas en "7 recomendaciones para caminar en la oscuridad", artículo que publicó en abril en la página de Diálogo en la Oscuridad, organización que ofrece experiencias en completa oscuridad, en compañía de guías con discapacidad visual.



Algunos consejos



Ahí enlista los siguientes consejos: hay que aceptar la situación, saber que se vale tener miedo, buscar compañía, reconocer los límites personales, hallar un guía, aprender a encontrar lo bueno de la situación y ser agradecido, y resignificar.

"(La) aceptación, decimos nosotros que es la puerta de entrada a un proceso de resiliencia o un proceso de mejora", dice Macías sobre la primera recomendación.



"En el momento en el que yo acepto que tengo una discapacidad, en ese momento es en el que da entrada al cambio: No voy a ver ¿qué voy a hacer?". Lo mismo ocurre con la pandemia del Covid, destaca, pues si no se aceptan los cambios que la contingencia ha provocado y los que vendrán con la 'nueva normalidad', se vuelve más difícil adaptarse.

"Desde la apertura o la tranquilidad que te da el aceptar una situación, puedes empezar, ahora sí, a construir estrategias diferentes para lidiar con el problema".



El artículo se convirtió después en una serie de videos grabados por los integrantes de la organización y en un webinar que han impartido en diversas instituciones. Ambas iniciativas están disponibles en sus redes sociales.

Ahora trabajan en la creación de un taller virtual para que los interesados puedan aprender de cerca las herramientas que las personas con discapacidad visual han desarrollado para superar las adversidades que enfrentan.



Entrar en la oscuridad



El coronavirus ha obligado a la población a hacer cambios drásticos en su estilo de vida. Lo mismo ocurre con la ceguera, que puede aparecer en cualquier momento.



"Al final es un cambio radical de vida", apunta el fundador de Diálogo en la Oscuridad Monterrey. "Cuando tú adquieres una discapacidad, tu vida cambia mucho en comparación a la vida de la gente que no tiene discapacidad".



"Si tú no ves, vas a tener que aprender a usar tus sentidos, a desarrollar un sentido de la orientación mucho más potente, vas a tener que usar un bastón, vas a tener que leer braille, que usar un celular o una computadora con un sistema que tenga voz".



Con la propagación del Covid-19, se han establecido cuarentenas en todo el mundo y los ciudadanos han tenido que permanecer en casa sin poder visitar lugares que frecuentaban, ni convivir con amigos o seres queridos de forma presencial.

Las personas con ceguera o cualquier otro tipo de discapacidad pueden atravesar por esta situación sin necesidad de una pandemia.



"Nosotros que tenemos discapacidad hemos pasado, y algunos siguen pasando, por aislamiento social por muchas razones, puede ser por discriminación o puede ser porque la ciudad no está preparada para recibirte", expresa Macías.



Cuando se enfrentan situaciones que transforman la vida cotidiana, es importante reconocer los límites personales y aceptar que hay que hacer cambios en la vida, destaca Mónica Silva, facilitadora y coordinadora de eventos de Diálogo en la Oscuridad. "Es aceptar que ahora vamos a tener que ir por otro caminito para construir una nueva normalidad", indica.







Por la resiliencia



Para enfrentar momentos difíciles hay que poner en práctica la resiliencia, capacidad del ser humano para reponerse y fortalecerse ante las situaciones adversas.

Éstas son algunas de sus recomendaciones.





1. SE VALE TENER MIEDO

"En este caso, ese temor a contagiarme me paraliza un poco. El miedo no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es ¿qué se hace con el miedo? O te paraliza o te moviliza. Se vale tener miedo, siéntelo, que fluya y luego dale". -





2. BUSCA COMPAÑÍA

"Es muy importante que sepas que no estás solo o sola para afrontar esa situación adversa; va a haber gente de tu familia o de tus amigos que te pueden ayudar a pasar por la situación de crisis".





3. AFÉRRATE A LOS VALORES POSITIVOS

"En etapas como ésta es súper fácil olvidarte de los valores positivos. Lo más sencillo es volverte egoísta, mala onda y olvidarte de los demás. Aferrarnos a los valores positivos nos va a traer más beneficios a largo plazo".