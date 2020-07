Termómetros infrarrojos no queman neuronas ni causan radiación

San Pedro Sula, Honduras.



"En ningún momento, los term?metros infrarrojos, conocidos como pistolitas, dañan el sistema nervioso o queman las neuronas. Lo que tienen son sensores que detectan la temperatura infrarroja o de calor que emite el cuerpo de la persona”, dice Carlos Medina, neurólogo del Hospital Escuela Universitario y coordinador académico de posgrado de neurología de la Unah.



Como parte de las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno, todos los comercios están obligados a tomar la temperatura a los clientes a fin de evitar la propagación del coronavirus.





“Es el método más eficaz para no contagiarse, ya que los termómetros tradicionales son un foco de propagación, imagine los que se ponen en la boca o la frente. Con lo que sí se debe tener precaución es que la persona que lo hará tenga su mascarilla, guantes y lo haga a una distancia de 3 a 15 centímetros”, manifiesta Medina.





o la cabeza Se puede tomar la temperatura hasta en el dedo del pie pero puede dar falso negativos porque el calor es menos en esas áreas, lo ideal es el oídoo la cabeza

Uno de los lugares más precisos para tomar la temperatura es el oído y la cabeza; sin embargo, un video que circula en las redes sociales ha creado incertidumbre y preocupación entre los hondureños luego de que se dijera que destruyen las neuronas y causan daño en el sistema nervioso central.



“Ya investigaron a la persona que difundió este video, es un dentista mexicano acostumbrado a eso, más bien lo que esto ha provocado es que las personas no se quieran someter a este proceso y se deje de detectar más de algún caso”.



Tampoco tiene radiación



El experto garantizó que estos termómetros tampoco producen radiación, como se especula. La gente tiene que saber que no utilizan un rayo láser para medir la temperatura, sino rayos infrarrojos.



El especialista en neurología comentó que todos los humanos y los animales emitimos radiación infrarroja. El dispositivo lo que hace es captarla y, con el sistema de medición interno, puede establecer la temperatura de ese cuerpo.

“Al usarse por poco tiempo no supone un peligro para las neuronas o el sistema nervioso, estos dispositivos son lo bastante inocuos para ser utilizados. Además, no son nada nuevo, ya que los militares en Estados Unidos y en otros países lo han usado desde hace mucho tiempo”.



Medina confirmó que no existe ningún estudio científico que demuestre el impacto en los humanos, “creo que la gente se debería de preocupar más por la radiación que sí emiten los microondas o los celulares si se someten mucho a exposición del cuerpo”.