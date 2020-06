Nuevas recomendaciones para prevenir el cáncer

Redacción.



La Sociedad de Lucha contra el Cáncer de Estados Unidos (ACS) actualizó su guía de recomendaciones para prevenir el cáncer.



Esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el mundo y en Honduras no es la excepción, pero si llevamos un estilo de vida saludable podemos prevenir su aparición.

Cero alcohol



Los expertos aconsejaban antes limitar el consumo de bebidas alcohólicas, pero en las nuevas recomendaciones son más estrictos: mejor no beber alcohol. Las personas que eligen beber alcohol deben limitar su consumo a no más de 1 bebida por día para las mujeres y 2 bebidas por día para los hombres.



“Las personas comen alimentos enteros -no nutrientes - y la evidencia continúa sugiriendo que se trata de patrones dietéticos saludables que están asociados con un riesgo reducido de cáncer, especialmente colorrectal y de mama”, dice Laura Makaroff, vicepresidenta senior de Prevención y Detección Temprana de la ACS.

Las nuevas recomendaciones







-Alimentos ricos en nutrientes en cantidades que ayuden a lograr y mantener un peso corporal saludable.



-Vegetales variados: verde oscuro, rojo y naranja, legumbres ricas en fibra.



-Frutas, preferentemente enteras y de todos los colores.



-Granos enteros.



Quedan fuera de este patrón de alimentación saludable o, por lo menos, habría que limitar su consumo:



-Carnes rojas y procesadas.



-Bebidas azucaradas.



-Alimentos altamente procesados y productos de granos refinados.