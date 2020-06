Que el trabajo en casa no le quite el sueño, tome en cuenta estos consejos

The New York Times.



Para muchos, las órdenes de trabajar en casa que buscan combatir a la pandemia de la COVID-19 han tenido un efecto secundario inesperado: la pérdida de sueño.



"Hemos observado un aumento significativo en los informes de insomnio relacionado con el estrés en los últimos meses", señaló Julio Fernández Mendoza, del Centro de Investigación y Tratamiento del Sueño de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State), en Hummelstown, Pensilvania.



El estrés y la preocupación sobre la pandemia es un motivo, y la novedad de trabajar en casa es otro, comentó Fernández Mendoza en un comunicado de prensa de la Penn State.



A continuación, algunos consejos para dormir bien de noche:



Tenga una rutina diaria. Haga las tareas regulares, como levantarse, ducharse, comer, las actividades de ocio y acostarse a horas fijas. "Ceñirse a unos hábitos regulares mantiene a sus ritmos circadianos anclados, como un barco en el océano", dijo Fernández Mendoza.



-Mantenga las áreas para trabajar y para dormir separadas. La habitación debería ser para dormir y para el sexo, y estar libre de aparatos electrónicos. Elija otro lugar para trabajar.



-Mantenga su área de trabajo iluminada durante el día. Reciba toda la luz natural que pueda. De noche, cierre las persianas y baje las luces al menos dos horas antes de acostarse.



-Haga descansos de 15 minutos de la computadora. Haga una pausa para el café, vaya a caminar o haga una actividad. Manténgase hidratado. Pase tiempo al aire libre.



-Revise el correo electrónico o los mensajes de texto relacionados con el trabajo solo durante el horario laboral.



-Fije un horario con su empresa y utilice las autorrespuestas para informar a las personas que les responderá a los correos electrónicos que reciba durante la noche a la mañana siguiente.



-Planifique algo de tiempo para preocuparse. Con frecuencia, las personas pasan del trabajo a la cena sin hablar sobre su día, y se preguntan por qué no pueden dormir.



Fernández Mendoza sugirió sacar 15 minutos dos horas antes de irse a la cama cada noche para realizar este ejercicio: "escriba una lista con dos columnas. En la primera columna, escriba las preocupaciones, los temas delicados o los problemas del día o del día siguiente.



En la segunda columna, escriba las tres mejores soluciones potenciales que se le ocurran. Esto enseña al cerebro a solucionar los problemas, envía un mensaje de que el día laboral se ha acabado, y lo prepara para el día siguiente".



-Manténgase física y mentalmente activo. Haga actividades de las que disfrute, como leer, escribir, hablar con sus familiares o jugar videojuegos. Además, camine: las personas activas duermen mejor.Implique a los miembros de la familia.



-Fije una hora para irse a la cama en la que usted y sus hijos puedan estar de acuerdo.No dé vueltas en la cama. Si no puede quedarse dormido en 20 minutos, levántese, vaya a otra habitación, y haga una actividad.



-Vuelva a la cama cuando tenga sueño. "Permanecer despierto en la cama fomenta el insomnio y puede conducir al desarrollo del insomnio crónico", añadió Fernández Mendoza.