Sea responsable, practique las medidas de bioseguridad

San Pedro Sula, Honduras.



“El coronavirus nos ha venido a enseñar que hay una vida antes y una después, y para vivir esta última lo que se necesita es ser disciplinado y responsable. Usted debe ser consciente de que si no toma todas las medidas de bioseguridad se está exponiendo al virus”, dice Diógenes Chávez, subdirector de la Región Metropolitana de Salud en San Pedro Sula.



La vida sigue y en algún momento tendrá que volver al trabajo, a la escuela, ir de compras, entre otras cosas, por eso debe poner en práctica todas las medidas de protección para no contagiarse usted o su familia.





NO OLVIDE Recuerde que entre los síntomas está la tos seca, fiebre arriba de 38 grados, fatiga, dificultad para respirar, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y diarrea, entre otros.

Donde llegue siempre deberá abrir una puerta, agarrar un carrito de la compra o incluso presionar el botón del elevador, por eso es necesario que se lave constantemente y bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos; además, use toallitas desinfectantes para crear una barrera entre usted y el objeto que toca.





De ahora en adelante nunca debe faltarle el desinfectante de manos que contenga al menos un 70% de alcohol.



“Con esta pandemia debemos cambiar nuestros hábitos de limpieza e higiene, ser más cuidadosos con nosotros mismos y con nuestras familias porque el virus llegó para convivir entre nosotros y hay que estar preparados”, manifestó Chávez.

Ponga mucho cuidado



La doctora Debra Spicehandler, cojefa de enfermedades infecciosas del Hospital de Northern Westchester en Mount Kisco, Nueva York, dice que es importante prestar atención a las fuentes de infección potencialmente comunes.



“Tras tocar bolígrafos, dinero, tarjetas de crédito e incluso saleros y pimenteros, intente usar desinfectante de manos de inmediato. Si no puede, no toque sus manos ni su cara”, aconseja. Aunque muchas personas rehúsan poner en práctica los protocolos al llegar a casa, el estar sano dependerá únicamente de usted.



El comité técnico institucional de promoción y prevención del COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras brinda algunos consejos:



1. Protocolo al llegar a casa:

Al regresar a la casa, intenta no tocar nada. En la entrada de su casa, mantenga una bandeja plana que contenga la solución de desinfectante (cloro) en una cantidad que apenas humedezca la suela de los zapatos.



-Luego quítese los zapatos y déjelos secar en el patio de la casa.



-Quítese la ropa exterior y métala en una bolsa de plástico para posteriormente lavarla.



-Desinfecte con un paño limpio humecido con alcohol el celular (en caso de que se pueda), la cartera, la faja, las llaves o todos aquellos objetos personales que estuvieron expuestos a la contaminación.



-Báñese; si no puede lávese bien con agua y jabón todas las zonas que estuvieron expuestas (manos, muñecas, cara, cuello).



-Evite entrar en contacto con sus familiares mientras no se bañe o se limpie.



-Limpie con cloro diluido o alcohol las superficies de los objetos que haya traído de afuera antes de guardarlos.



2. En la oficina:



Las empresas y empleadores pueden prevenir y desacelerar la propagación del COVID-19 en su lugar de trabajo si implementan como debe ser las medidas de seguridad.



Los siguientes son algunos momentos claves en los que los empleados deben poner en práctica todas las medidas: cuando lleguen a la oficina tienen que llevar ya su mascarilla, antes de tocar su área de trabajo debe ser desinfectada con Lysol o toallitas con alcohol, lavarse bien las manos y echarse gel antes de comenzar y al finalizar su jornada laboral, además de guardar su distancia de por lo menos dos metros de los demás.

TOME NOTA

Para evitar el contagio hay que tomar precauciones como lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara, taparse la boca y la nariz con un pañuelo desechable a la hora de toser o estornudar, o hacerlo en el codo para evitar esparcir el virus que causa la enfermedad del COVID-19.

1 LA TEMPERATURA Las empresas deben monitorear la temperatura de sus empleados y clientes y conocer el entorno de sus colaboradores a fin de prevenir el virus.





2 uso de mascarilla Acostúmbrese a usar mascarilla usted y su familia, recuerde que es una de las mejores medidas de protección; pero recuerde desecharla y cambiarla.

3 lavado de ropa Si puede lave su ropa con agua caliente en caso de haber estado en lugares expuestos, limpie bien grifos, utensilios de cocina y superficies de electrodomésticos.

4 en el auto Es indispensable que cargue una solución a base de alcohol para que limpie las manilletas, el timón, palanca o cualquier otro sitio con el que entre en contacto.

5 área de trabajo Llegue a su trabajo con su mascarilla, no salude de mano. Limpie bien su escritorio con desinfectante y lave bien sus manos con jabón antes de iniciar su jornada.