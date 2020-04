¡Cuidado, los pensamientos negativos también son contagiosos!

San Pedro Sula, Honduras.



Ante la emergencia por el COVID-19, las emociones negativas como la ansiedad, el miedo, la depresión y la frustración pueden ser tan contagiosas como el nuevo coronavirus; pero usted no debe darles cabida, e igual tiene que seguir recomendaciones.



“El estrés y la ansiedad se combaten con actividad. El estar inactivo en su cama, solamente pensando en lo que vendrá provoca más ansiedad de la que naturalmente llevamos dentro”, dice Magdalena Turcios, psicóloga del hospital Mario Rivas.



Para distraer la mente recomienda buscar una red de apoyo. Contactar a otras personas para mantenernos ocupados y pedirles que nos ayuden a despejar los pensamientos negativos.



Entonces, hacer cosas, tener pasatiempos, solos o en familia. Aprender nuevas cosas, reparar algo en su casa, todo esto reduce el tiempo vacío que se desperdicia pensando negativamente.



Recuerde que las emociones de este tipo tienen un peso muy fuerte en la memoria, por eso necesitamos experimentar muchas más emociones positivas (esperanza, gratitud, alegría...) que negativas durante un día.



Los expertos dicen que llenarse de pensamientos positivos es una decisión personal. Jamás lo lograremos si pasamos viendo las noticias alarmistas o amarillistas de los medios o redes sociales que solamente quieren pasar por influenciadores o comunicadores. Debemos buscar en los medios oficiales como la OMS y medios serios para informarnos correctamente y saber cómo actuar.

Además: Si es paciente oncológico, autoproteja del coronavirus



Proteger a la familia es tal vez la meta más universal que el ser humano se propuso en la historia. Creamos herramientas y armas, muros y techos, vestidos y corazas a fin de proteger lo que mas amamos. Así que debemos comprender que el aislamiento en casos como el que vivimos actualmente no es un castigo, es una necesidad.



Alerta



El psiquiatra Bismark Espinoza dice que muchas personas no están listas para estar encerradas, porque como somos seres humanos nos gusta la libertad, la diversión, y esto puede afectar más a quienes ya tienen antecedentes de estas enfermedades.



“A estas personas se les pueden venir pensamientos catastróficos, una visión negativa de las cosas, la autoestima se les puede bajar, por eso se recomienda a quienes toman medicamento que lo sigan tomando para que no haya bajones en el ánimo, episodios de pánico, y eso puede llevar a emociones como la ira, frustración, rabia, miedo y culpa”, manifiesta Espinoza.



“Es bueno que usted tenga fe en Dios, pero también no debe descuidar sus medicamentos. Si se siente oprimido, pida ayuda. En estos momentos es necesario que mantenga la calma y en vez de preocuparse, ocuparse de tomar las medidas para prevenir esta enfermedad”, comenta.

Si usted está atravesando algún problema puede llamar a estos número, allí le ayudarán





¿Pero qué pasa si la persona que está ansiosa, con miedo o triste es alguien de su entorno?



“La mejor forma de ayudarle es dejarlo llevar la pauta y preguntar qué necesita. No debemos minimizar lo que siente o invalidarlo, en algunas ocasiones el miedo proviene de experiencias anteriores y no todos experimentamos las situaciones del mismo modo”, señala la experta Rosalinda Ballesteros.