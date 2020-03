Use el sentido común para protegerse del coronavirus y no caiga en pánico

The New York Times.



A medida que el nuevo coronavirus se propaga, hay medidas que usted puede tomar para protegerse y proteger a su familia, señalan los expertos.



"Al igual que cualquier virus respiratorio, las recomendaciones principales se mantienen para el nuevo coronavirus", comentó la doctora Rachael Lee, epidemióloga de atención de la salud de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB). "Lávese las manos, cubra su tos con el brazo, y si se siente enfermo permanezca en casa".



Además, sepa cuándo viajar es seguro y cuándo no. Hasta ahora el virus, conocido como COVID-19, ha enfermado a miles de personas en el mundo, tanto que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es una pandemia.

Consulte las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. y de las autoridades de salud locales sobre los viajes a áreas donde hay coronavirus, planteó Lee, que también es profesora asistente de la división de enfermedades infecciosas.



"Esto se ha convertido en peligroso porque es el primer coronavirus de su tipo, y ningún humano cuenta con la inmunidad para combatirlo", advirtió Lee en un comunicado de prensa de la universidad.





Tome nota



Usar máscaras quirúrgicas en público no se recomienda, dijo, dado que es poco probable que una exposición breve al coronavirus enferme a una persona.

"La mayoría de los casos han ocurrido cuando ha habido un contacto prolongado, por ejemplo con profesionales de atención de la salud o familiares que son cuidadores. El uso de las máscaras se recomienda a los profesionales de la atención de la salud, los cuidadores y los que tienen síntomas de la enfermedad", explicó Lee.



-Lávese las manos con la mayor frecuencia posible, dijo Caroline Cartledge, enfermera practicante de los servicios de salud estudiantil de la UAB.



"Siempre recomendamos lavarse las manos antes de comer cualquier cosa, antes de preparar comida para otras personas y después de usar el baño. Me lavo las manos cada vez que toco el pomo de una puerta; si hay gel desinfectante, siempre lo uso", aseguró.



"Las personas se tocan la cara más de lo que creen. Cada vez que toca el tomo de una puerta y luego se rasca la nariz, es susceptible a contraer virus", advirtió Cartledge.





Los expertos ofrecen estos consejos:



Desinfecte y limpie su casa



Use alcohol isopropílico o toallitas desinfectantes para limpiar las encimeras y las áreas comunes, sobre todo las superficies donde come y pasa la mayor parte del tiempo.



Limite el tiempo que pasa en lugares públicos concurridos.



Evite a las personas enfermas, incluyendo a las que tosen o presenten síntomas.



Asegúrese de tener bastantes de los medicamentos que toma de forma rutinaria, para que pueda evitar salidas para comprarlos.



Consuma una dieta saludable para mejorar su inmunidad.



Intente incluir verduras de hojas verdes como la col rizada, las espinacas, las acelgas, los grelos y la mostaza parda.



Además, descanse bastante y evite el estrés.



Acumule alimentos no perecederos por si su comunidad es puesta en cuarentena.