Cómo puede prevenir el contagio del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la mejor manera de prevenir enfermedades como el coronavirus es tomar las medidas de prevención.



Mantener una buena higiene de manos es esencial para evitar contagios. Las manos son el principal vehículo de transmisión microbiana, lavarlas a menudo es la medida más importante para evitar la propagación de gérmenes patógenos y prevenir infecciones.



La OMS advierte que el 25% de las infecciones respiratorias se podrían evitar solo con el gesto de lavarnos las manos a menudo y a conciencia. Los gérmenes de las superficies se transmiten a través del tacto, así que lávese las manos frecuentemente y de forma minuciosa con jabón y agua durante al menos 20 segundos.



Mientras encuentran la vacuna, usted debe cuidar su salud, la de su familia y proteger a los demás a través de medidas preventivas que debe cumplir al pie de la letra.



Siete medidas para prevenir el contagio



Lávese las manos frecuentemente



Con agua y jabón sería suficiente para evitar contagios, pero no siempre tenemos a nuestro alcance un sitio para lavarlas. Para ello, las autoridades sanitarias recomiendan usar geles antisépticos, también conocidos como soluciones alcohólicas, desinfectante de manos o geles hidroalcohólicos. También es importante evitar compartir comida ni utensilios (cubiertos, vasos, servilletas).



Adopte medidas de higiene respiratoria



Al toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar a las personas u objetos.



Debe mantener el distanciamiento social



Mantenga al menos un metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el COVID-19 o coronavirus, tose o estornuda proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.



Cuando visite un mercado de animales



Lávese periódicamente las manos con jabón y agua potable después de tocar animales y productos animales. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos y el contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado. No tenga contacto con animales en el mercado (por ejemplo, gatos y perros callejeros, roedores, aves, murciélagos), sobre todo si usted está enferma.



Busque de inmediato atención médica



Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar solicite atención médica a tiempo. Indique a su médico si ha viajado a una zona de China u otros países afectados por el coronavirus o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde esos países y tenga síntomas respiratorios.

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato.



Evite comidas crudas o poco cocinadas



La OMS aconseja que “debería evitarse el consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados”, y en caso de que se consuman, estos deben tener una manipulación adecuada para evitar que se contaminen con productos crudos. Además, es importante que los lugares que procesen comida sigan buenas prácticas de manipulación de alimentos. Manipule la carne cruda, la leche y los órganos de animales con cuidado.



No se toque los ojos, la nariz y la boca



Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. El virus se puede transmitir también indirectamente por tocarse estas partes después de haber tocado las microgotas o secreciones respiratorias procedentes de una persona infectada, por ello nunca debe faltarle el gel.