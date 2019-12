Los diabéticos también pueden disfrutar de las delicias navideña

San Pedro Sula, Honduras.



La época de Navidad y fin de año es bonita para disfrutar y pasarla bien en familia. Si usted es diabético o hipertenso no se preocupe, igual puede comer y beber, solo que debe aplicar la frase: “todo con medida, nada con exceso”.



Un poquito no hace daño, los abusos es lo malo, una persona con estas condiciones puede comer de todo; pero quien abusa se provoca descontrol y lo que logrará es ir a parar a la emergencia.





Estos consejos le servirán 1. Agua mineral Acompañe las comidas con agua mineral en lugar de bebidas refrescantes carbonatadas, pues le aportarán gran cantidad de azúcares y el gas incomodará las digestiones, un consejo para una Navidad saludable. 2. Bebidas blancas En caso de tomarse una copita es preferible tomar bebidas blancas (vodka, martini blanco, ginebra…). El tequilla es una de las bebidas con un alto contenido de alcohol. 3. Poca grasa Prepare guarniciones ligeras: evite las patatas fritas y optar por elaborar la patata hervida, asada, al microondas o en puré con leche semidesnatada o desnatada y poco aceite o mantequilla. Prefiera verduras como guarnición. 4. Carnes magras En cuanto a las carnes elija los cortes magros, que tienen bajo contenido en grasa. En el caso del cerdo el lomo, solomillo y pescado fresco. Antes de cocinar retire las partes grasosas y utilice poquita cantidad de aceite.

“En la temporada posfiestas aumentan las consultas como consecuencia de la descompensación de la diabetes y la presión arterial, lo recomendable es evitar comidas con exceso de azúcar para los diabéticos y exceso de sal para los hipertensos, una o dos copas de vino no son malas, pero si es de las personas que una vez que toma no puede parar mejor no lo haga”, dice Allan Murillo, médico internista.





1 Millón De hondureños sufren esta enfermedad, según cifras del Instituto Nacional del Diabético. De hondureños sufren esta enfermedad, según cifras del Instituto Nacional del Diabético.

El exceso de alcohol puede producir subidas de la presión arterial e incluso sufrir arritmias cardiacas. En el caso de los diabéticos se les puede elevar la azúcar y como consecuencia sufrir un coma diabético, o lo que se llama cetoacidosis diabética, que es una condición extremadamente grave que acaba en cuidados intensivos.

Además, la posibilidad de tener un evento coronario agudo, angina de pecho inestable o un evento vascular cerebral, o que en el lenguaje común se llama derrame cerebral.



Euforia de las fechas



La misma euforia condiciona a las personas a que dejen de tomar sus medicamentos porque creen que el alcohol les va a hacer daño si lo combinan con los medicamentos. “Muchas veces, los diabéticos piensan que el alcohol les quema la glucosa y no es cierto.



El alcohol produce inmovilización de la glucosa a nivel del organismo y en vez de tener niveles altos de alcohol puede tener o desarrollar hipoglicemia”, manifestó el experto. Indica que, además de cuidarse la alimentación, no debe dejar los medicamentos y continuar haciendo ejercicio.



“Como todos ellos pueden comer solo debe saber qué comer y las porcines adecuadas”, expresó la nutricionista Andrea Armijo.

Trate de comer saludable, no se prive, pero hágalo con medida.

¡ Ú tiles consejos!

1- Evite el consumo excesivo de alimentos muy calóricos como tamales, torrejas, aderezos y bebidas alcohólicas.

2- Haga combinaciones de alimentos adecuados: vegetales y frutas, 1 tipo de carbohidrato y 1 proteína.



3- Evite postres con alto contenido de azúcar como torrejas, mejor postres a base de frutas.



4- Opte por cocción saludable como al horno, asado y a la plancha.

5- No olvide practicar ejercicio físico al menos 30 minutos al día para compensar el alto consumo calórico y mantener niveles estables.



6- 1/4 de tamal es una porción recomendable; el exceso de alcohol provoca hiperglucemias o hipoglicemias.