La menopausia temprana puede afectarle el corazón

Tener la menopausia antes de los 50 años pone a las mujeres en riesgo de afecciones cardiacas no letales, y mientras más temprana es la menopausia, mayor es el riesgo, sugiere una investigación reciente.



Los investigadores analizaron datos de más de 300,000 mujeres que participaron en 15 estudios en todo el mundo, y encontraron que las mujeres que llegaban a la menopausia antes de los 50 años eran más propensas a sufrir un problema cardiaco no letal, como un ataque cardiaco, angina o un accidente cerebrovascular.



"Las mujeres menores de 40 años que experimentan una menopausia prematura tenían casi el doble de probabilidades de sufrir un evento cardiovascular no letal antes de los 60 años. Esto es en comparación con las mujeres que llegaron a la menopausia a los 50 o 51 años, durante lo que se considera como el periodo estándar del desarrollo", señaló la autora sénior del estudio, Gita Mishra, profesora en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Queensland, en Australia.



Las mujeres que llegaron a la menopausia entre los 40 y los 44 años tenían un 40 por ciento más de probabilidades de sufrir una afección cardiaca, añadió Mishra.



Investigaciones anteriores han mostrado un vínculo entre la menopausia temprana y los problemas cardiacos letales, explicaron los autores en un comunicado de prensa de la universidad.



"La relación con los eventos cardiovasculares no letales no estaba clara hasta ahora", dijo Mishra. "Fumar, tener sobrepeso o ser obesa, y tener unos niveles educativos más bajos también pueden fortalecer el vínculo entre la menopausia precoz y el riesgo de enfermedad cardiovascular de una mujer".



Los hallazgos tienen implicaciones significativas en la clínica y de salud pública, según el líder del estudio, Dongshan Zhu, candidato doctoral en salud pública en la universidad.



"Identificar a las mujeres con una menopausia temprana ofrece una oportunidad para que sus médicos trabajen con ellas para monitorizar y gestionar activamente los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular", señaló en el comunicado de prensa. "El diagnóstico temprano ayudará a mejorar la salud cardiovascular general en sus años postmenopáusicos".