Aleje la tristeza con el ejercicio

El ejercicio es una buena receta para la depresión, informan los investigadores.



"Las evidencias sobre el uso de la actividad física y el ejercicio para la gestión de la depresión son sustanciales, y aumentan con rapidez", señalaron los autores del estudio, Felipe Barretto Schuch, de la Universidad Federal de Santa Maria en Brasil, y Brendon Stubbs, del Colegio del Rey de Londres.



"A pesar de esas evidencias sustanciales, la incorporación del ejercicio como componente clave en el tratamiento con frecuencia es inconstante y se le da una prioridad baja", añadieron.



En la revisión, los investigadores analizaron 49 estudios que incluyeron a un total de casi 267,000 personas y concluyeron que la actividad física reduce el riesgo de depresión en un 17 por ciento, después de ajustar otros factores.



También examinaron otros 25 estudios que incluyeron a un total de casi 1,500 personas con depresión, y encontraron que la actividad física tenía un "efecto antidepresivo muy grande y significativo", según el informe.



Pero los investigadores anotaron que el ejercicio quizá no provea un tratamiento igual de efectivo para todas las personas con depresión, porque un gran número de factores biológicos, clínicos, psicosociales y sociales afectan a su respuesta a la terapia de ejercicio.



Saber esto podría ayudar a emparejar "al paciente correcto con el tratamiento correcto", escribieron Schuch y Stubbs.



Los hallazgos se publicaron en la edición de agosto de la revista Current Sports Medicine Reports.



La mayoría de los tratamientos para la depresión se enfocan en los antidepresivos y la psicoterapia. Aunque ambos pueden ser efectivos, también tienen unas limitaciones significativas, según los investigadores. Apenas la mitad de las personas que toman antidepresivos tendrán una respuesta clínicamente significativa, y no todos los pacientes responden a la psicoterapia.



Hay "un creciente reconocimiento de que las conductas del estilo de vida, como la actividad física y el ejercicio, contribuyen en parte al riesgo de desarrollar depresión y pueden ser estrategias útiles para tratar la depresión, reducir los síntomas depresivos, mejorar la calidad de vida y mejorar los resultados de salud", apuntaron Schuch y Stubbsen en un comunicado de prensa de la revista.



No está claro cómo la actividad física podría ayudar a tratar a la depresión, pero las explicaciones posibles incluyen efectos en la inflamación, el estrés oxidativo, y la regeneración de las células del cerebro (en particular en el hipocampo), apuntaron los investigadores.



