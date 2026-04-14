Cae alias el Patrón, presunto líder de la peligrosa banda Los Copanecos, en Olanchito

Las autoridades policiales capturaron este martes 14 de abril a supuestos integrantes de la peligrosa banda de sicariato “Los Copanecos” en el municipio de Olanchito, tras ejecutar un amplio operativo que incluyó múltiples allanamientos.De acuerdo con información oficial, la estructura criminal está vinculada a actividades de narcomenudeo, sicariato y otros delitos en la zona, lo que la convierte en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad.Herlan René Vindel, jefe de la Unidad Metropolitana de la Policía Nacional #17, explicó que la captura fue resultado de una investigación exhaustiva que permitió ubicar bienes asociados al grupo y determinar su posible localización.El despliegue policial incluyó a más de 300 efectivos de la Policía Nacional, quienes fueron distribuidos en distintos sectores estratégicos del municipio para ejecutar acciones simultáneas.Entre las zonas intervenidas se encuentran Agalteca, La Gran Comisión y el barrio El Centro, entre otros puntos considerados clave para la operación.En las acciones participaron unidades de Fuerzas Especiales, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y elementos de unidades tácticas, con el acompañamiento del equipo especializado Black Mamba.Como resultado del operativo, se reportó la captura de tres presuntos integrantes de la banda, entre ellos un individuo identificado con el alias de “El Patrón”, señalado como líder de la estructura.Las autoridades calificaron la operación como exitosa, al considerar que representa un golpe significativo contra las estructuras criminales que operan en Olanchito y sus alrededores.Asimismo, indicaron que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para debilitar organizaciones delictivas dedicadas al sicariato y al tráfico de drogas a pequeña escala.La intervención contó con el respaldo de unidades especializadas como la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).