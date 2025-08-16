  1. Inicio
Las tres vendedoras de jugos atropelladas en SPS siguen hospitalizadas; esto es lo último

Génesis Bonilla, Nayrovis y Lesly Orellana se encuentran hospitalizadas desde el viernes cuando un carro las atropelló en la avenida Juan Pablo Segundo

Génesis Bonilla, Nayrovis y Lesly Orellana, son las tres vendedoras que fueron atropelladas el mediodía de este viernes 15 de agosto en San Pedro Sula.
Las tres emprendedoras se encuentran fuera de peligro, pese a que en algunos videos se muestran momentos dramáticos cuando eran rescatadas de abajo del carro que las atropelló.

Fuentes cercanas a las muchachas han confirmado a Diario La Prensa que ellas siguen internas, pero en las próximas horas dos de ellas podrían regresar a recuperarse a sus hogares.
De las hermanas Orellana, Naryrovis (izquierda) y Lesly (derecha), esta última es quien sacó la peor parte.
Nayrovis llevaba varios golpes en su cuerpo y aunque parecía ser la más afectada, según los videos, es la que mejor ha evolucionado.
Lesly fue la más grave desde que la subieron a la ambulancia. Llevaba lastimado su cuello.
Génesis Bonilla llevaba uno de sus brazos lastimado.
Se tiene previsto que este domingo se le dé de alta a Nayrovis y a Génesis, confirmó una persona cercana a ellas.
Le carro que las atropelló era conducido por una mujer, a quien la acompañaba su madre y tres menores de edad.
La conductora y su progmitora resultaron heridas. Los menores salieron ilesos.
Video muestra el momento en que un carro turismo gris pierde el control tras estallarse la llanta delantera del lado izquierdo.
En la avenida Juan Pablo Segundo, en el semáforo de la 7 calle, varias mujeres venden jugos y desde hace varios meses su entrega y belleza se ha mostrado en las redes sociales.
Del grupo de cuatro amigas, la única que salió ilesa es Nicoll Hernández (derecha), quien estaba vendiendo al otro lado cuando se dio el accidente.
