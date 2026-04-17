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El último adiós de la tiktoker Katherine Mejía en Tocoa, Colón

En medio de profundo dolor, familiares y amigos despidieron a Katherine Mejía en Tocoa, Colón

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 14:03 -
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Entre lágrimas, dolor y consternación, familiares y amigos dieron el último adiós a la joven Katherine Mejía, conocida en redes sociales como “La Mazorca”, en Tocoa, Colón.

 Foto: Redes sociales
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La joven fue encontrada sin vida el pasado jueves 16 de abril, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el martes.

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Su cuerpo fue hallado la mañana de ese mismo jueves en una plantación de palma africana, en las cercanías de la construcción del nuevo Hospital San Isidro, a pocos kilómetros del centro de la ciudad.

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Un joven, detenido por su presunta vinculación en el crimen de Katherine Mejía y quien se identificó como su novio, aseguró que también fue raptado el día en que ocurrió el asesinato.

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Según las declaraciones del novio de la tiktoker “La Mazorca”, un hombre al que identifica como “El Barbero” habría sido presuntamente mandado a asesinar por la propia joven.

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El hombre asegura que en el crimen de su novia, Katherine Mejía, habrían participado dos mujeres y un hombre, identificados como Jefrey Hernández, Abigail y Melissa. "Los asesinos fueron Jefrey Hernández, Abigail y Melissa. El asesinato viene por el crimen de Barbero, el esposo de Abigail", aseguró.

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Asimismo, en su testimonio reconoció su participación en el crimen de “La Mazorca”, al afirmar que habría actuado bajo presuntas amenazas, "ellos me interceptaron y me amenazaron y no tuve de otra opción", agregó.

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“Yo estuve con ella en todo momento, desde que la subieron. Fui testigo de todo”, recalcó. También relató que él fue quien llamó a Katherine Mejía para acordar salir juntos; sin embargo, aseguró que ya había sido interceptado.

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Según su versión, a Katherine Mejía la interceptaron cerca de la escuela del barrio Salomón Martínez. “Estábamos sobre la motocicleta, a punto de salir rumbo a Trujillo. Todo estaba planeado, pero no podía advertirle a mi pareja”, señaló.

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El novio afirmó que, tras el crimen, fue llevado amarrado y posteriormente abandonado a la orilla de la carretera que conduce hacia Sonaguera. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

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