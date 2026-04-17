El último adiós de la tiktoker Katherine Mejía en Tocoa, Colón

Entre lágrimas, dolor y consternación, familiares y amigos dieron el último adiós a la joven Katherine Mejía, conocida en redes sociales como “La Mazorca”, en Tocoa, Colón.
La joven fue encontrada sin vida el pasado jueves 16 de abril, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el martes.
Su cuerpo fue hallado la mañana de ese mismo jueves en una plantación de palma africana, en las cercanías de la construcción del nuevo Hospital San Isidro, a pocos kilómetros del centro de la ciudad.
Un joven, detenido por su presunta vinculación en el crimen de Katherine Mejía y quien se identificó como su novio, aseguró que también fue raptado el día en que ocurrió el asesinato.
Según las declaraciones del novio de la tiktoker “La Mazorca”, un hombre al que identifica como “El Barbero” habría sido presuntamente mandado a asesinar por la propia joven.
El hombre asegura que en el crimen de su novia, Katherine Mejía, habrían participado dos mujeres y un hombre, identificados como Jefrey Hernández, Abigail y Melissa. "Los asesinos fueron Jefrey Hernández, Abigail y Melissa. El asesinato viene por el crimen de Barbero, el esposo de Abigail", aseguró.
Asimismo, en su testimonio reconoció su participación en el crimen de “La Mazorca”, al afirmar que habría actuado bajo presuntas amenazas, "ellos me interceptaron y me amenazaron y no tuve de otra opción", agregó.
“Yo estuve con ella en todo momento, desde que la subieron. Fui testigo de todo”, recalcó. También relató que él fue quien llamó a Katherine Mejía para acordar salir juntos; sin embargo, aseguró que ya había sido interceptado.
Según su versión, a Katherine Mejía la interceptaron cerca de la escuela del barrio Salomón Martínez. “Estábamos sobre la motocicleta, a punto de salir rumbo a Trujillo. Todo estaba planeado, pero no podía advertirle a mi pareja”, señaló.
El novio afirmó que, tras el crimen, fue llevado amarrado y posteriormente abandonado a la orilla de la carretera que conduce hacia Sonaguera. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.