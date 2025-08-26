Fotos inéditas del incendio en La Exquisita: conmoción en estudiantes de la Usap

Un terrible incendio se reportó la tarde de este martes en la reconocida cafetería Baleadas La Exquisita, ubicada en la calle que conduce hacia El Playón, en la colonia Colombia, cerca del teatro Saybe.
El siniestro dejó como resultado el popular negocio reducido a escombros y cenizas.
De acuerdo con información preliminar, el estallido de un cilindro de gas habría provocado las llamas que rápidamente consumieron el establecimiento.
El fuego se propagó por todo el establecimiento y alcanzó parte de la vivienda que estaba a la par del local.
Las autoridades informaron que, hasta el momento, solo una persona resultó herida, misma que fue trasladada de emergencia al centro asistencial más cercano.
En el lugar, siete empleadas permanecían entre lágrimas a un costado del negocio, mientras el personal del Cuerpo de Bomberos trabajaba intensamente para sofocar las llamas, tras recibir una llamada de auxilio.
Según Gabriel Chacón, miembro del Cuerpo de Bomberos, el incendio se originó a la 1:43 de la tarde.
El incendio generó gran conmoción entre estudiantes de la Universidad Sampedrana (USAP) y de la escuela República de Colombia, quienes solían frecuentar la cafetería.
