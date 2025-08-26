  1. Inicio
Fotos inéditas del incendio en La Exquisita: conmoción en estudiantes de la Usap

Entre cenizas quedó el restaurante Baleadas La Exquisita. En segundos el lugar se llenó de estudiantes de la Usap y de la escuela República de Colombia

  • 26 de agosto de 2025 a las 15:12 -
  • Aneth Flores
Un terrible incendio se reportó la tarde de este martes en la reconocida cafetería Baleadas La Exquisita, ubicada en la calle que conduce hacia El Playón, en la colonia Colombia, cerca del teatro Saybe.

 Fotos: Luis Licona / LA PRENSA
El siniestro dejó como resultado el popular negocio reducido a escombros y cenizas.

 Fotos: Luis Licona / LA PRENSA
De acuerdo con información preliminar, el estallido de un cilindro de gas habría provocado las llamas que rápidamente consumieron el establecimiento.

 Fotos: Luis Licona / LA PRENSA
El fuego se propagó por todo el establecimiento y alcanzó parte de la vivienda que estaba a la par del local.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
Las autoridades informaron que, hasta el momento, solo una persona resultó herida, misma que fue trasladada de emergencia al centro asistencial más cercano.

 Fotos: Luis Licona / LA PRENSA
En el lugar, siete empleadas permanecían entre lágrimas a un costado del negocio, mientras el personal del Cuerpo de Bomberos trabajaba intensamente para sofocar las llamas, tras recibir una llamada de auxilio.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
Según Gabriel Chacón, miembro del Cuerpo de Bomberos, el incendio se originó a la 1:43 de la tarde.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
El incendio generó gran conmoción entre estudiantes de la Universidad Sampedrana (USAP) y de la escuela República de Colombia, quienes solían frecuentar la cafetería.

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
A continuación, fotos del incendio...

 Foto: Aneth Flores / LA PRENSA
