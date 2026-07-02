Hallan sin vida y en estado de descomposición a agricultor desaparecido en Olancho

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) confirmó el hallazgo sin vida de un agricultor que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de junio en el municipio de Salamá, departamento de Olancho.El cuerpo fue localizado en una zona montañosa del sector de Las Frías, tras un operativo de búsqueda que se extendió por más de 72 horas en condiciones de difícil acceso.La víctima fue identificada como Juan Ángel Domínguez Cárcamo, de 66 años, quien se dedicaba a labores de agricultura en la zona.De acuerdo con la información preliminar, el hombre salió de su vivienda el 28 de junio con rumbo a su propiedad para realizar reparaciones en una cerca.Sin embargo, el agricultor no regresó a su casa, lo que generó preocupación entre sus familiares, quienes posteriormente reportaron su desaparición.Un dato que llamó la atención de los parientes fue que el único elemento que volvió al hogar fue el caballo en el que se transportaba la víctima.Ante la denuncia, equipos especializados de la UNAS activaron un operativo de búsqueda en la zona, utilizando tanto recursos terrestres como tecnología aérea mediante drones.Las labores se concentraron en áreas boscosas y montañosas de difícil acceso, lo que complicó las tareas de localización durante los primeros días.Finalmente, tras varios días de rastreo, las autoridades lograron ubicar el cuerpo del agricultor en el sector de Las Frías, en un área montañosa del municipio de Salamá.El cuerpo fue encontrado en estado avanzado de descomposición, según el informe preliminar de las autoridades que participaron en el operativo.Tras el hallazgo, se coordinó con las autoridades competentes del sector para realizar el levantamiento correspondiente del cadáver y su posterior procedimiento legal.Las autoridades informaron que se continuará con las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho e identificar si existió participación de terceras personas en la muerte del agricultor.