Motociclista que murió en la colonia Trejo era integrante de la barra de Real España

Fotos en vida de Héctor Benjamín García, un aficionado de Real España que murió en un accidente de tránsito en la colonia Trejo de San Pedro Sula.
Benja, como le decían de cariño, impactó contra un auto en la 12 calle, 22 avenida de la colonia Trejo de San Pedro Sula.
Este joven residía en la colonia Primavera en el sector sureste de esta ciudad.
La muerte de Benjamín cayó como un balde de agua fría a sus aficionados que además vieron como el equipo de sus amores quedó eliminado tras empatar 1-1 con el Motagua.
De acuerdo como diferentes publicaciones en las redes sociales, García era un activo aficionado de los aurinegros.
"Eterno "Comandante", tus hermanos del Occidente jamás te olvidaremos", escribióm un compañero de causa.
Delia Romero envió sus condolencias: "Mi más sentido pésame a toda la familia. Que Dios lo reciba en su santa morada, que descanse en paz, auri".
El perfil de "Beni", como también le decían, era dedicado al equipo de sus amores. S
Sus fotos eran casi todas en honor al Real España. Era parte de Comando 12.
"Hoy se llora la partida de un verdadero hincha, de esos que nunca dejan de creer y alientan hasta el último minuto. Su voz y su entrega vivirán por siempre en cada canto desde la grada", escribió La Voz de Real España en sus redes sociales.