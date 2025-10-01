"Cobarde, le arrebataste la vida": Buscan a taxista que mató a su bella novia en arranque de celos en El Progreso

Lourdes Vanesa González López, de 27 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió la noche del sábado 27 de septiembre en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro, y el principal sospechoso es su pareja sentimental, un taxista que huyó tras el ataque.
Cerca de las 10:50 p.m. del 27 de septiembre, los vecinos escucharon una fuerte discusión en la vivienda de Lourdes Gonzáles. Poco después se escuchó un disparo que alarmó a todos los vecinos.
José Madrid, hermano de la bella joven, acudió a la casa y la encontró herida de gravedad, tendida en el suelo con un impacto de bala en la cabeza.
Desesperado, José y otros familiares trasladaron a Vanesa en un vehículo particular hasta el hospital de El Progreso, donde los médicos confirmaron la gravedad de las heridas.
Debido a la complejidad de la herida, la joven fue remitida de emergencia a un centro asistencial en San Pedro Sula, donde ingresó en condición crítica y se confirmó su muerte en las últimas horas.
Durante tres noches permaneció bajo estrictos cuidados médicos, mientras familiares y amigos pedían oraciones por su recuperación. Fue la mañaana de este miércoles, 1 de octubre, que los médicos confirmaron su fallecimiento.
Las primeras investigaciones indican que el atacante fue su pareja, un taxista que habría disparado tras una discusión por celos y luego se dio a la fuga.
Un agente de la UMEP 11 aseguró que los vecinos escucharon la disputa y que todo apunta a un ataque motivado por celos, reforzando la hipótesis del crimen pasional.
Amigas de Vanesa escribieron mensajes de repudio en redes sociales, llamando “cobarde” al agresor y exigiendo que enfrente la justicia tras las rejas.
La bella joven laboraba como cajera en una ferretería en El Progreso, Yoro, y era conocida como una mujer trabajadora y dedicada.
“Dios hará la justicia divina y tú pagarás por lo cometido”, se lee en un mensaje que escribió en redes sociales una amiga de la víctima.