  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Esto se sabe del caso de Keyla Martínez

La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, informó que el caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez continúa en trámite en la Sala de lo Penal.

  • 13 de octubre de 2025 a las 17:49 -
  • Cristian Cruz
Esto se sabe del caso de Keyla Martínez
1 de 8

Un 7 de febrero de 2021, la estudiante de enfermería Keyla Martínez fue asesinada en una celda policial de La Esperanza, Intibucá; el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva.
Esto se sabe del caso de Keyla Martínez
2 de 8

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, confirmó que el expediente permanece en etapa de casación dentro de la Sala de lo Penal, instancia que deberá emitir una respuesta a los familiares de la víctima.
Esto se sabe del caso de Keyla Martínez
3 de 8

“Hasta ahorita está en casación, no puedo darle una respuesta, solo sé que la Sala de lo Penal tiene la mejor intención de solventar este recurso lo antes posible”, expuso la magistrada Obando tras ser consultada sobre el avance del caso.
Esto se sabe del caso de Keyla Martínez
4 de 8

También contó que, en caso de que los magistrados no logren consenso, el expediente podría ser elevado al pleno de la Corte para su resolución final.
Esto se sabe del caso de Keyla Martínez
5 de 8

“Tengan la plena certeza de que la Sala de lo Penal está siendo dirigida por el magistrado Mario Díaz, y hemos conversado sobre ello. Sé que este caso es eminentemente necesario resolverlo cuanto antes”, afirmó.

Esto se sabe del caso de Keyla Martínez
6 de 8

La muerte de Keyla Martínez provocó una ola de indignación nacional e internacional, al ser catalogado por la Fiscalía como un homicidio y no como un suicidio, versión que en su momento fue sostenida por la Policía Nacional.
Esto se sabe del caso de Keyla Martínez
7 de 8

El informe policial señaló que la joven se habría quitado la vida, pero las investigaciones del Ministerio Público y el dictamen emitido por Medicina Forense confirmaron que murió por asfixia mecánica.
Esto se sabe del caso de Keyla Martínez
8 de 8

Hasta la fecha, los familiares y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo una sentencia firme que haga justicia por la muerte de la joven.

Cargar más fotos