El desgarrador último mensaje del pescador antes de desaparecer con su barco en Utila

Nigel Miller, un reconocido pescador, desapareció ayer tras salir de Utila a Roatán. Su madre pide desesperadamente ayuda a las autoridades.

1 de 10

Un joven pescador, originario de West End, Roatán, desapareció ayer en altamar tras zarpar de Utila en una panga roja con destino a Roatán.

 Foto: cortesía
2 de 10

El joven fue identificado como Nigel Miller. Según el reporte de familiares, a las 8:00 de la noche del 26 de julio logró realizar una última llamada en la que advirtió que su embarcación se estaba hundiendo.

 Foto: redes sociales
3 de 10

Sus familiares han solicitado apoyo a las instituciones competentes y mantienen la esperanza de dar con su paradero.

 Foto: cortesía
4 de 10

“Me estoy hundiendo”, fue su último mensaje antes de perder comunicación.

 Foto: redes sociales
5 de 10

"Vamos mi chico, estamos orando por tu seguridad", expresó una conocida del joven en redes sociales.

 Foto: cortesía
6 de 10

Desde entonces, autoridades navales y pobladores de la zona emprendieron labores de búsqueda, pero hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.

 Foto: cortesía
7 de 10

Así era la embarcación en la que zarpó el pescador desde Utila con destino hacia Roatán.

 Foto: redes sociales
8 de 10

Nigel, quien se dedicaba a la pesca y contaba con experiencia navegando mar adentro, no dejó más rastro desde aquella llamada.

Foto: redes sociales
9 de 10

"Estamos esperando un avión de la fuerza aérea para que nos ayude con la búsqueda", expresó el capitán Fragata Jiménez.

Foto: redes sociales
10 de 10

Hasta la fecha no se han encontrado indicios de lo que pudo haber sucedido.

 Foto de referencia
