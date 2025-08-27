El desgarrador último mensaje del pescador antes de desaparecer con su barco en Utila

Un joven pescador, originario de West End, Roatán, desapareció ayer en altamar tras zarpar de Utila en una panga roja con destino a Roatán.
El joven fue identificado como Nigel Miller. Según el reporte de familiares, a las 8:00 de la noche del 26 de julio logró realizar una última llamada en la que advirtió que su embarcación se estaba hundiendo.
Sus familiares han solicitado apoyo a las instituciones competentes y mantienen la esperanza de dar con su paradero.
“Me estoy hundiendo”, fue su último mensaje antes de perder comunicación.
"Vamos mi chico, estamos orando por tu seguridad", expresó una conocida del joven en redes sociales.
Desde entonces, autoridades navales y pobladores de la zona emprendieron labores de búsqueda, pero hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.
Así era la embarcación en la que zarpó el pescador desde Utila con destino hacia Roatán.
Nigel, quien se dedicaba a la pesca y contaba con experiencia navegando mar adentro, no dejó más rastro desde aquella llamada.
"Estamos esperando un avión de la fuerza aérea para que nos ayude con la búsqueda", expresó el capitán Fragata Jiménez.
Hasta la fecha no se han encontrado indicios de lo que pudo haber sucedido.