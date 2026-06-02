En imágenes: Ellos son las víctimas del brutal accidente en Villa Nueva

Ocho personas murieron y 10 resultaron heridas tras brutal accidente provocado por volqueta en Villa Nueva, Tegucigalpa, zona central de Honduras, el pasado lunes 1 de junio del presente año.
La tragedia arrebató la vida de hombres, mujeres y una menor de edad, dejando escenas de profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos. Conforme avanzaron las labores de identificación, fueron surgiendo los nombres y las historias de quienes fallecieron en el percance que conmocionó al país.
Entre las víctimas mortales fue identificada la joven madre Evelyn Irías Hernández, de 26 años, quien según relataron sus familiares perdió la vida junto a su cuñada, Denia Marisol Ramírez, de 34 años.
Los dolientes recordaron a ambas como mujeres emprendedoras y luchadoras que trabajaban para sacar adelante a sus familias.
Los dolientes recordaron a ambas como mujeres emprendedoras y luchadoras que trabajaban para sacar adelante a sus familias. Evelyn deja dos hijos, mientras que Denia era madre de tres menores. Sus restos están siendo velados en la iglesia Príncipe de Paz de la colonia Villa Nueva.
"Eran grandes personas, van a ser recordadas de la mejor manera", expresó una familiar durante el velatorio. Por su parte, un tío de Denia manifestó entre lágrimas: "Me siento destrozado con solo ver lo que ha sucedido. La otra muchacha era la esposa de mi sobrino".
Otra de las víctimas fue René Ismael Centeno Hernández, de 50 años, originario de la comunidad de Los Infiernitos, en el municipio de Sabanagrande, departamento de Francisco Morazán. Personas cercanas relataron que Centeno era un reconocido soldador y que recientemente había comenzado a trabajar en la colonia Villa Nueva, precisamente en el sector donde ocurrió el fatal accidente.
A la lista de víctimas mortales se suma José Leonidas Herrera Baquedano, de 50 años. La madre de la víctima dijo ante los medios que Herrera "antes vendía chatarra", y que luego logró establecer la llantera que terminó en escombros tras el terrible accidente vial. El Movimiento de Retiros San Juan XXIII externó sus sinceras condolencias, pues José era miembro activo del movimiento parroquial antes mencionado.
Entre las víctimas también figura el conductor de la volqueta, Osmín Gutiérrez Espinal, originario de El Jicarito, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. Sus restos quedaron calcinados tras el siniestro.
Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez, de apenas 10 años, fue la última víctima encontrada en el lugra, ya que su cuerpo quedó bajo el amasijo de la volqueta.
La mañana de este martes 2 de junio se informó que siete de los cuerpos ya habían sido entregados a sus familiares. Decenas de personas permanecieron en las afueras de la morgue capitalina a la espera de recibir los restos de sus seres queridos.
Las fotografías y videos captados tras la tragedia continúan impactando a la población hondureña. Además de mostrar la magnitud de la destrucción provocada por la volqueta, reflejan el dolor de las familias afectadas y el esfuerzo realizado por los cuerpos de socorro durante las labores de rescate.