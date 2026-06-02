En imágenes: Ellos son las víctimas del brutal accidente en Villa Nueva

Otra de las víctimas fue René Ismael Centeno Hernández, de 50 años, originario de la comunidad de Los Infiernitos, en el municipio de Sabanagrande, departamento de Francisco Morazán. Personas cercanas relataron que Centeno era un reconocido soldador y que recientemente había comenzado a trabajar en la colonia Villa Nueva, precisamente en el sector donde ocurrió el fatal accidente.