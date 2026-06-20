Familia de la chef Sandra Díaz hace petición pública tras su muerte

La familia de Sandra Díaz, reconocida chef hondureña, emitió un comunicado público en el que solicita respeto hacia su memoria y hacia el proceso de duelo que atraviesan tras su inesperado fallecimiento.
En un comunicado, compartido en las últimas horas, sus seres queridos detallaron que el pasado 10 de junio Sandra despertó con un fuerte dolor en el cuello y, buscando alivio, acudió a una consulta médica durante ese mismo día. Sin embargo, lamentablemente, después de ese momento ya no volvió a despertar.
Ante las múltiples versiones y comentarios que han circulado en redes sociales sobre las circunstancias de su muerte, la familia lamentó la difusión de información no confirmada y las especulaciones que, aseguran, han incrementado su dolor.
“Nos duele profundamente que personas que desconocen los hechos emitan juicios, señalamientos o expresiones que afectan la dignidad de Sandra y causan un sufrimiento adicional a nuestra familia”, expresa parte del comunicado.
Sus familiares describieron a Sandra como una mujer trabajadora, querida por muchos y llena de sueños, por lo que pidieron a la población actuar con sensibilidad, prudencia y respeto, evitando compartir rumores o versiones sin fundamento.
Asimismo, hicieron un llamado para que Sandra sea recordada con dignidad y por el legado personal y profesional que dejó.
La familia también agradeció las muestras de cariño, solidaridad y acompañamiento recibidas en estos días difíciles, al tiempo que pidió privacidad para poder vivir su duelo en paz.
Cabe señalar que, Sandra Díaz se había consolidado en los últimos años como una figura reconocida dentro del ámbito gastronómico, destacándose por su talento, creatividad y cercanía con su comunidad, lo que hizo que la noticia de su fallecimiento tuviera un fuerte impacto.
El caso de la chef Sandra ha provocado una intensa conversación pública, especialmente por la rapidez con la que ocurrieron los hechos, lo que ha despertado inquietud y múltiples interrogantes entre quienes seguían de cerca su vida y trayectoria.
En medio de ese escenario, la familia ha insistido en que cualquier versión sobre lo sucedido debe manejarse con responsabilidad, subrayando que la prioridad en este momento es preservar la memoria de Sandra y encontrar paz en medio de una pérdida que califican como devastadora.