Esto hallaron en el penal de Támara tras inspección policial

Las autoridades de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional ejecutaron una nueva operación de control en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, como parte de su estrategia permanente para reforzar la seguridad en los centros de reclusión del país.
La inspección se concentró en uno de los módulos del recinto, donde se desarrolló un registro exhaustivo.
El operativo incluyó una revisión minuciosa de distintas áreas dentro del módulo intervenido, con el objetivo de detectar objetos prohibidos que pudieran poner en riesgo la gobernabilidad interna. Equipos especializados participaron en la inspección, siguiendo protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.
Durante la requisa, las autoridades lograron el decomiso de diversos aparatos tecnológicos cuyo uso está prohibido dentro del sistema penitenciario.
Entre los artículos incautados se encontraron televisores tipo plasma, memorias USB, repetidores de señal wifi, parlantes, tarjetas SIM, cargadores, cableado y otros dispositivos electrónicos.
De acuerdo con las autoridades, la presencia de estos equipos representa una amenaza significativa para la seguridad, ya que pueden ser utilizados para facilitar comunicaciones ilícitas desde el interior del penal. Esto, a su vez, podría permitir la coordinación de actividades delictivas fuera del recinto.
El presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo, destacó que este tipo de acciones forman parte de un plan integral que se ejecuta de manera constante en todos los centros penales del país.
El funcionario subrayó que la estrategia busca fortalecer el orden, la disciplina y la gobernabilidad dentro de los 21 centros penitenciarios, mediante operativos sorpresa y controles permanentes que impidan el ingreso y uso de objetos ilícitos.
Asimismo, las autoridades informaron que todos los objetos decomisados fueron asegurados conforme a los procedimientos establecidos y remitidos a las instancias correspondientes para iniciar las investigaciones pertinentes.
Las autoridades también anunciaron un proceso de depuración a nivel nacional, ante la sospecha de posibles actos de complicidad, reafirmando el compromiso de fortalecer los controles internos y los mecanismos de supervisión.