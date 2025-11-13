El oscuro pasado del "Silencioso", ultimado de 20 balazos

Un integrante de la pandilla 18 fue asesinado de, al menos, 20 disparos en una de las zonas más peligrosas de Comayagüela, conocida por unir las colonias Peña por Bajo y 14 de Marzo, sectores catalogados como “zonas de miedo” por la violencia que impera en el área.
La víctima fue identificada como José Steven Godoy Castillo, de 26 años, alias “El Mensajero” o “El Silencioso”. El crimen ocurrió la noche del lunes anterior, en una solitaria calle de la colonia Los Alpes, donde Godoy fue raptado y posteriormente asesinado.
Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, rodeado de casquillos de arma automática. Vecinos detectaron la presencia del cuerpo sin vida y llamaron al 911. Estaba sin vida cuando llegaron los cuerpos de socorro.
En el pasado, “El Mensajero” fue detenido en múltiples ocasiones por su presunta participación en homicidios, extorsión y tráfico de drogas. Una de sus capturas más recientes se registró en la aldea La Cañada, donde fungía como coordinador de estructuras delictivas dedicadas a delitos graves.
Durante ese operativo, las autoridades le decomisaron drogas listas para su distribución, además de evidencias que lo vinculaban con una masacre ocurrida en el mismo sector.
Las investigaciones preliminares revelan que Godoy contaba con un amplio historial criminal, incluyendo cargos por asociación para delinquir, robo de vehículos y portación ilegal de armas de fuego.
José Steven Godoy tenía 26 años de edad. Los homicidios en Honduras se acercan a los 2000 en lo que va de este año, según cifras de la Policía hondureña. En el 2024 hasta esta fecha se registraron mil 911 homicidios, según los datos oficiales.
En Honduras se están registrando seis homicidios diarios y un promedio de cinco eventos fatales de tránsito, indicó recientemente la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.
Al comparar estas estadísticas con las del resto de Latinoamérica confirma que “Honduras sigue siendo un país violento, a pesar de la reducción en la tasa de homicidios”, lamentó.
Detalló que el rango de las víctimas es de tres meses a 83 años, siendo entre 15 y 29 años, el rango de mayor riesgo.