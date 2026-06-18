Capturan a “Hugo” con armas, chaleco policial y dron en Choluteca

En un nuevo golpe contra estructuras vinculadas al crimen organizado, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Dirección de Asuntos Especiales Tácticos (DAET), ejecutaron un allanamiento en la Residencial Galileas, donde decomisaron armas de fuego, equipo táctico y uniformes policiales.
La operación se desarrolló la mañana de este jueves 18 de junio como parte de una investigación orientada a desarticular redes criminales que operan en la zona sur del país, según informaron autoridades policiales.
Durante el operativo fue capturado un hombre identificado únicamente con el alias de “Hugo”, de 49 años, quien enfrentará cargos por el delito de tenencia ilegal de armas, de acuerdo con el reporte preliminar.
En el interior de la vivienda allanada, los agentes encontraron una escopeta y una pistola tipo Glock, además de abundante munición, incluyendo proyectiles de uso prohibido para civiles.
Asimismo, las autoridades decomisaron un chaleco antibalas con distintivos policiales, lo que ha despertado sospechas sobre una posible vinculación con actividades ilícitas relacionadas con la suplantación de identidad de cuerpos de seguridad.
Entre los objetos asegurados también figura un dron, el cual será sometido a análisis técnicos para determinar si fue utilizado en labores de vigilancia, traslado de ilícitos o seguimiento de objetivos criminales.
Los investigadores también confiscaron varios teléfonos celulares que serán inspeccionados como parte de las diligencias para extraer información que pueda fortalecer las líneas investigativas en curso.
De acuerdo con la DPI, todos los indicios recolectados serán sometidos a peritajes especializados con el fin de establecer si guardan relación con hechos delictivos de alto impacto registrados recientemente en Choluteca y sectores aledaños.