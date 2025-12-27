“Se graduó como abogado”: policía muere tras accidente en carretera del sur

Consternación ha generado en las últimas horas la muerte del agente policial Cristian Miguel Baca Carranza, quien falleció tras sufrir un aparatoso accidente mientras se conducía en su motocicleta en la carretera que conecta Tegucigalpa con la zona sur del país.
Según el informe preliminar, el accidente ocurrió ayer en horas de la noche en el kilómetro 35 de la carretera CA-5, a la altura de la comunidad de Los Amates, en Sabanagrande, Francisco Morazán.
El agente era originario de la comunidad de Aguas Calientes Linaca, en el departamento de Choluteca. Según relatos, había salido de turno libre este fin de semana y se dirigía hacia la capital hondureña.
Cristian Carranza se desempeñaba como policía asignado a la Dirección Policial de Investigaciones (DIPOL). Las autoridades policiales emitieron un comunicado de duelo tras la trágica noticia.
De forma preliminar se dio a conocer que, en un intento por ayudarle, fue trasladado a bordo de una patrulla hasta la posta policial de El Tizatillo, donde se realizaría el transbordo a una ambulancia; sin embargo, al llegar al lugar se constató que ya había fallecido.
“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del agente de Policía Cristian Miguel Baca Carranza. Elevamos una oración por su eterno descanso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este difícil momento”, expresó el ente policial en sus redes sociales.
Cristian Carranza se graduó en julio de 2025 como abogado. En sus redes sociales compartió una fotografía destacando este nuevo logro académico.
Cristian era hijo de doña Suyapa y don Miguelito. Su muerte deja un profundo dolor en sus familiares y amigos.
“Cris, este no es un adiós, sino un hasta pronto. Que papá te reciba en su santo seno, mi bonito”, expresó una conocida en redes sociales.
La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional también expresó su pesar por la pérdida del agente a través de un mensaje oficial.
Testigos aseguraron que, tras impactar contra un vehículo tipo pick-up, el agente salió expulsado y cayó violentamente sobre el pavimento. Aún no se da a conocer las causas exactas del accidente.
Luego de confirmarse su fallecimiento, los agentes que lo auxiliaban coordinaron con personal de Medicina Forense el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue de Tegucigalpa.