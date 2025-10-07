Etny Uyoa había perdido a su madre; ahora a su padre y a su "segunda mamá"

"Su corazón es tan blandito como el de un pollito porque siempre quiere ayudar a los demás, aunque ella esté peor que ellos. Es una guerrera, buena amiga, abuela y muy buena esposa. Tiene muchísimas buenas cualidades y cosas positivas a destacar que no terminaría hoy de escribirlas. Sin embargo, quiero expresarle que no importa lo que pase usted es y seguirá siendo la Granados de nuestras vidas, la Ethelinda y la Nina que todos queremos y la mujer por la que hoy muchos tienen oportunidades de seguir en el mundo gracias a su apoyo incondicional. Se merece el cariño y el respeto de todos", cerró.