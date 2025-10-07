Etny Uyoa había perdido a su madre; ahora a su padre y a su "segunda mamá"

Etny Uyoa es una periodista sampedrana que atraviesa una de las peores pesadillas de su vida; perdió a su papá Henry Uyoa y a "su segunda madre", como ella le decía ella a Cinthia Granados. A
El domingo 5 de octubre, Henry Uyoa, Cinthia Granados y el hijo de ellos, Issac, se trasladaban en un pickup en Villanueva cuando fueron impactados por un turismo en el desvío a La Masica.
Henry no tenía visibilidad porque un rapidito se le puso al lado, según un video que se ha viralizado en las redes sociales, el busito hace como que va a arrancar, pero se detiene, el papá de Etny inicia la marcha y en eso un turismo impacta con el pickup.
Issac (izqueirda) salió herido, su mamá y su papá murieron en el lugar.
Etny reveló a través de las redes sociales que su hermano Issac ya fue dado de alta.
Etny, quien es periodista y en las elecciones anteriores tuvo aspiraciones políticas, siempre fue muy unida a su papá.
"Al universo entero le pido hoy que me dé la fortaleza suficiente para poder despedir a mi confidente, a mi mejor amigo, a mi papito: al amor de mi vida", escribió Etny este martes 7 de octubre.
"Que me dé fuerzas para despedir también a la que fue mi segunda mamá. Porque cuando apenas tenía 5 años la vida también me quitó a mi mamita", reveló Etny al referirse a Cinthia Granados.
"En verdad no sé cómo darles el último adiós. Universo, Dios, ¡danos fuerzas!", agregó.
Etny siempre ha sido una joven carismática y el que la conoce sabe la admiración que tuvo hacia su padre.
De hecho, días antes de la muerte de su padre, había subido una historia en la que se veía a su papá acariciándole la cabeza.
En el 2020, Etny le había escrito a Cinthia unas emotivas palabras. "Es inteligente, terca, enojona, creativa, protectora, madre de mi único hermano y por el que daría la vida si fuese necesario".
"Su corazón es tan blandito como el de un pollito porque siempre quiere ayudar a los demás, aunque ella esté peor que ellos. Es una guerrera, buena amiga, abuela y muy buena esposa. Tiene muchísimas buenas cualidades y cosas positivas a destacar que no terminaría hoy de escribirlas. Sin embargo, quiero expresarle que no importa lo que pase usted es y seguirá siendo la Granados de nuestras vidas, la Ethelinda y la Nina que todos queremos y la mujer por la que hoy muchos tienen oportunidades de seguir en el mundo gracias a su apoyo incondicional. Se merece el cariño y el respeto de todos", cerró.
El padre de Etny y Cinthia Grandados serán sepultados este martes.