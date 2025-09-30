Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte

La Policía Nacional de Honduras rindió homenaje póstumo al Clase I de Policía Kenny Geovani Curry Ávila, quien perdió la vida el pasado domingo durante una emboscada mientras realizaba labores operativas en el departamento de Colón.
El cuerpo del agente fue trasladado hasta El Paraíso, donde familiares, compañeros de promoción y autoridades policiales lo despidieron con honores.
La Policía Nacional otorgó de manera póstuma el rango de Clase I a Curry Ávila, en reconocimiento a su entrega y sacrificio en el cumplimiento del deber.
“Dejó un ejemplo y legado para las nuevas generaciones de uniformados de servir incondicionalmente a la sociedad, incluso hasta ofrendar lo más valioso, su vida”, destacaron autoridades durante la ceremonia.
La institución aseguró que brindará todo el apoyo logístico y moral a la familia del agente, reafirmando el lazo de unidad que caracteriza a la familia policial en situaciones de adversidad.
El hecho violento en el que murió Curry Ávila ocurrió el pasado domingo en Colón, cuando varios policías fueron emboscados por sujetos fuertemente armados.
Las autoridades revelaron que los agresores son presuntos miembros de una estructura criminal dedicada al narcotráfico en Colón.
El enfrentamiento dejó un agente muerto y otro desaparecido, además de una agente herida que permanece bajo atención médica.
La Policía Nacional de Honduras anunció ayer una recompensa de 500 mil lempiras para quien brinde información fidedigna que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato del agente policial.
Según informó la Policía Nacional, toda información recibida será manejada con estricta confidencialidad para garantizar la seguridad de quienes decidan colaborar con las autoridades.