  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte

La Policía Nacional despidió con honores a Kenny Curry Ávila, agente que murió en un ataque armado en Colón mientras cumplía su deber.

  • 30 de septiembre de 2025 a las 15:39 -
  • Héctor Montoya
Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
1 de 10

La Policía Nacional de Honduras rindió homenaje póstumo al Clase I de Policía Kenny Geovani Curry Ávila, quien perdió la vida el pasado domingo durante una emboscada mientras realizaba labores operativas en el departamento de Colón.

 Foto: Policía Nacional
Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
2 de 10

El cuerpo del agente fue trasladado hasta El Paraíso, donde familiares, compañeros de promoción y autoridades policiales lo despidieron con honores.
Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
3 de 10

La Policía Nacional otorgó de manera póstuma el rango de Clase I a Curry Ávila, en reconocimiento a su entrega y sacrificio en el cumplimiento del deber.
Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
4 de 10

“Dejó un ejemplo y legado para las nuevas generaciones de uniformados de servir incondicionalmente a la sociedad, incluso hasta ofrendar lo más valioso, su vida”, destacaron autoridades durante la ceremonia.
Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
5 de 10

La institución aseguró que brindará todo el apoyo logístico y moral a la familia del agente, reafirmando el lazo de unidad que caracteriza a la familia policial en situaciones de adversidad.
Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
6 de 10

El hecho violento en el que murió Curry Ávila ocurrió el pasado domingo en Colón, cuando varios policías fueron emboscados por sujetos fuertemente armados.
Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
7 de 10

Las autoridades revelaron que los agresores son presuntos miembros de una estructura criminal dedicada al narcotráfico en Colón.
Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
8 de 10

El enfrentamiento dejó un agente muerto y otro desaparecido, además de una agente herida que permanece bajo atención médica.

Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
9 de 10

La Policía Nacional de Honduras anunció ayer una recompensa de 500 mil lempiras para quien brinde información fidedigna que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato del agente policial.
Emotiva despedida al policía Kenny Curry Ávila tras su trágica muerte
10 de 10

Según informó la Policía Nacional, toda información recibida será manejada con estricta confidencialidad para garantizar la seguridad de quienes decidan colaborar con las autoridades.
Cargar más fotos