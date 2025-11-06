  1. Inicio
Diez años después del crimen: ¿Quiénes son los hermanos Tábora?

La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 15 años de prisión para los hermanos Dixie y Brayan Tábora, por la muerte de su primo en un reconocido mercado de San Pedro Sula

Diez años después del crimen: ¿Quiénes son los hermanos Tábora?
Los hermanos Tábora, conocidos por su negocio de carnes y sus videos en redes sociales, enfrentan una sentencia que los condena a 15 años de prisión por la muerte de su primo. ¿Quiénes son Dixie y Brayan Tábora?

Dixie Josué Tábora Serrano y Brayan Filiberto Tábora Serrano son más que empresarios locales; también eran creadores de contenido en TikTok, donde compartían su estilo de vida y sus éxitos en el mercado Medina-Concepción de San Pedro Sula.

Los hermanos se habían ganado cierta fama en redes sociales, mostrando su negocio de carnes y su día a día. Sin embargo, detrás de las cámaras, se desarrollaba un conflicto que nadie imaginaba hasta ahora.

La historia comenzó el 20 de octubre de 2015, cuando Dixie y Brayan tuvieron una fuerte discusión con su primo, José Antonio Montoya Tábora, en el área de carga y descarga de su mercado.

Según las investigaciones, la disputa surgió por clientes: los hermanos Tábora habrían quitado varios compradores a su primo, lo que derivó en la confrontación que terminó con disparos fatales.

José Antonio Montoya fue trasladado a una clínica privada, pero falleció poco después debido a las heridas de bala, dejando conmocionada a la familia y a la comunidad del mercado.

El caso fue llevado ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, donde el 13 de diciembre de 2022 los hermanos fueron declarados culpables de homicidio. Desde entonces, se esperaba la resolución final sobre la pena que deberían cumplir.

La sentencia definitiva llegó el 7 de febrero de 2023, estableciendo 15 años de prisión para ambos. Hasta ese momento, Dixie y Brayan se defendían en libertad, un beneficio que fue revocado tras el fallo condenatorio.

El 4 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa, ratificando la condena y convirtiéndola en firme.

El Ministerio Público destacó que esta decisión cierra un proceso judicial que duró casi una década, garantizando que los hermanos cumplan con la pena impuesta por el homicidio de su primo.

La Policía Nacional deberá ejecutar la orden de captura que será firmada por un juez, para trasladar a Dixie y a Brayan al centro penal donde cumplirán su condena.

Mientras enfrentan la justicia, los hermanos Tábora, que alguna vez mostraron una vida lujosa en redes sociales, ahora deberán dejar atrás la fama y el estilo de vida que compartían con sus seguidores.

