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Colisión entre dos buses deja a una mujer herida en terminal de La Esperanza

El percance vial quedó registrado en un video de cámaras de seguridad

Colisión entre dos buses deja a una mujer herida en terminal de La Esperanza
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Una fuerte colisión entre un autobús y un microbús se suscitó este jueves en la terminal de transporte en Intibucá.

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El percance dejó como resultado a una mujer gravemente herida, que fue trasladada de urgencia a un hospital de la localidad.
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De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la unidad grante impactó en la parte trasera del microbús.

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Debido al fuerte golpe, la unidad de menor tamaño quedó incrustada dentro de un negocio.

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No hubo personas fallecidas; sin embargo, de acuerdo con medios locales, la mujer herida habría sufrido la amputación de sus extremidades inferiores.
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Destruido quedó el microbús, el cual cubría la ruta La Esperanza - Marcala.

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Las autoridades de Vialidad y Transporte iniciaron con las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente.

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Hasta el momento, se desconoce cuál es el estado de salud de la fémina herida.

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Imágenes del accidente vial ocurrido este jueves en La Esperanza, Intibucá.

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Imágenes del accidente vial ocurrido este jueves en La Esperanza, Intibucá.

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