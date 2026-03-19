Colisión entre dos buses deja a una mujer herida en terminal de La Esperanza

Una fuerte colisión entre un autobús y un microbús se suscitó este jueves en la terminal de transporte en Intibucá.
El percance dejó como resultado a una mujer gravemente herida, que fue trasladada de urgencia a un hospital de la localidad.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la unidad grante impactó en la parte trasera del microbús.
Debido al fuerte golpe, la unidad de menor tamaño quedó incrustada dentro de un negocio.
No hubo personas fallecidas; sin embargo, de acuerdo con medios locales, la mujer herida habría sufrido la amputación de sus extremidades inferiores.
Destruido quedó el microbús, el cual cubría la ruta La Esperanza - Marcala.
Las autoridades de Vialidad y Transporte iniciaron con las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente.
Hasta el momento, se desconoce cuál es el estado de salud de la fémina herida.
Imágenes del accidente vial ocurrido este jueves en La Esperanza, Intibucá.