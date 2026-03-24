Testigos de Jehová ajustan su postura sobre el uso de la sangre

La organización religiosa Testigos de Jehová ha introducido un ajuste significativo en una de sus doctrinas más debatidas: el uso de la sangre en contextos médicos.
Durante décadas, la prohibición de las transfusiones ha sido uno de los pilares más conocidos de su interpretación bíblica, basada en el mandato de “abstenerse de la sangre”.
Esta postura implicaba rechazar no solo la sangre de otras personas, sino también cualquier procedimiento que involucrara su almacenamiento para uso posterior. Su fundamento religioso se basa en que creen que la sangre representa la vida y es sagrada para Dios, citando pasajes como Génesis 9:4 y Levítico 17:10.
Sin embargo, el reciente pronunciamiento del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová introduce una “aclaración” que modifica parcialmente este criterio.
El cambio permite que los fieles decidan de forma individual si aceptan que su propia sangre sea extraída, almacenada y reutilizada en procedimientos médicos o quirúrgicos.
“Cada cristiano debe decidir por sí mismo cómo se utilizará su propia sangre en todos los cuidados médicos y quirúrgicos”, señala el comunicado oficial. “Esto incluye permitir o no que su propia sangre sea extraída, almacenada y luego se le vuelva a introducir”, añade la declaración.
Pese a esta flexibilización, la organización mantiene la prohibición de recibir transfusiones de sangre ajena y de sus componentes principales, como glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma.
El anuncio ha generado diversas reacciones, tanto entre creyentes como entre exmiembros, quienes han señalado el impacto que esta norma ha tenido históricamente en decisiones médicas complejas.
Algunos especialistas interpretan el ajuste como un cambio relevante, mientras que otros consideran que se trata de una modificación limitada que no altera el núcleo doctrinal.
En paralelo, el movimiento continúa promoviendo alternativas médicas sin sangre, como técnicas de conservación, uso de fracciones menores y estrategias clínicas que reduzcan la necesidad de transfusiones.