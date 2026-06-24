Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación

Yadira Deras, Déborah, Karla y Juan Carlos Bonilla
Angie, José y Valeria Guevara y Yennifer Bono
Luis Montes De Oca, Santiago Montes De Oca y Cynthia Hall
Álex, Lourdes, Arianna y Alexis Olivera
Claudia Reyes, Brandon, Diego y Emmanuel Ruíz
Gabriela, Manuel y Óscar Herrera
Luis Amaya, Diego Amaya y Denia Zúniga
Raúl Zúniga, Kimberly Jireh Zúniga, Yolani Andrade y Raúl Enrique Zúniga
Ricardo Vásquez y Marcela Sofía Vásquez
Carolina Benítez, Gabriel Maradiaga y Ricardo Maradiaga
Nuvia Puerto, Glenys Rajo y Carlos Rajo
Kimberly Paz y Sara White
Ruth, Joel Alfaro Ramos y Joel Alfaro
Isis Argueta, Joan Paz y German Paz
Durante el programa del evento, hubo un espacio para entregar algunos reconocimientos a los alumnos con excelencia académica.