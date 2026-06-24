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Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación

Fe, gratitud y camaradería marcaron la cena de graduación de la promoción 2026 de Canaan Christian Academy, en San Pedro Sula

Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Yadira Deras, Déborah, Karla y Juan Carlos Bonilla

 FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Angie, José y Valeria Guevara y Yennifer Bono
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Luis Montes De Oca, Santiago Montes De Oca y Cynthia Hall
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Álex, Lourdes, Arianna y Alexis Olivera
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Claudia Reyes, Brandon, Diego y Emmanuel Ruíz
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Gabriela, Manuel y Óscar Herrera
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Luis Amaya, Diego Amaya y Denia Zúniga
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Raúl Zúniga, Kimberly Jireh Zúniga, Yolani Andrade y Raúl Enrique Zúniga
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Ricardo Vásquez y Marcela Sofía Vásquez
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Carolina Benítez, Gabriel Maradiaga y Ricardo Maradiaga
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Nuvia Puerto, Glenys Rajo y Carlos Rajo
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Kimberly Paz y Sara White
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Ruth, Joel Alfaro Ramos y Joel Alfaro
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Isis Argueta, Joan Paz y German Paz
Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy festejan su graduación
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Durante el programa del evento, hubo un espacio para entregar algunos reconocimientos a los alumnos con excelencia académica.

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