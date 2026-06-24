Horóscopo de hoy, 24 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Los colores blanco y azul, te darán suerte.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Aunque atraviesas una etapa profesional de aburrimiento y rutina, en los próximos días puedes experimentar el gran cambio que estabas esperando. Los astros se alían a tu favor, proporcionándote conocimientos y habilidades .
TAURO (21 abril - 20 mayo). El silencio puede beneficiarte como una suerte de salud mental en estos momentos, pero no será lo más adecuado para tus relaciones de pareja. Tu media naranja desea aclarar algunas cosas contigo, y no debes cerrarte en banda.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vas a tener reuniones, quizá en el plano profesional, que se prevén cargantes y aburridas. Últimamente piensas que estás perdiendo el tiempo en el trabajo y puede haber llegado el momento de plantear cambios. Los astros te apoyan en este campo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Estarás muy pendiente del teléfono, esperando una llamada que tarda en llegar. Podrías olvidar una cita o un compromiso personal, que si bien no tiene demasiada importancia, será significativo y tendrá sus consecuencias.
LEO (23 julio - 22 agosto). Despertarás pasiones a tu alrededor a causa de la influencia astral, que aporta magnetismo y sensualidad a tu personalidad. El trabajo te da la respuesta que has estado esperando y el amor te aportará estabilidad y confianza.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Deberías hacer caso a la vena inversora que te asalta en algunos momentos. Aparca un poco tu instinto de conservación y sacarás algún modesto beneficio que te sirva para proporcionarte algún capricho largamente anhelado.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Buen momento para planear ese viaje aplazado eternamente. Un buen modo de unir tus sensibilidades y apetencias a las de tu pareja y hablar de algunos asuntos afectivos y prácticos que el día a día acaba por solapar.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás cosas que celebrar. Llegas a un momento muy bueno para recoger los frutos del trabajo desarrollado en los últimos tiempos, que podrían traducirse en aumentos de sueldo considerables. Seguirán aumentando tus posibilidades en el campo en el que te mueves.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los amigos más recientes o alguna relación sentimental podrían atreverse a cuestionar cosas de tu vida privada, posiblemente referida a tu familia; no des ahí ningún margen de maniobra porque puedes acabar con problemas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Hoy tu centro de atención puede estar marcado por el dinero o los asuntos económicos. Puede aparecer en tu vida alguien del pasado que te hará disfrutar con temas de infancia o adolescencia.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Es probable que tengas una idea muy prometedora, que se hará realidad en breve y pueda resolver ese problema que últimamente te preocupa. Una nueva aventura sentimental se acerca a tu vida y puede ser definitiva para tu equilibrio afectivo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Hazte un regalo de esos que levantan los ánimos, porque has estado atravesando una época en la que no te sentías del todo bien. Anímate y busca la compañía de los que te rodean y te quieren, que son muchos.