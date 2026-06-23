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Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor

Los 43 seniors de la promoción 2026 de la Escuela Episcopal El Buen Pastor celebraron una elegante gala de graduación junto a familiares y amigos en San Pedro Sula

Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Carlos Camacho, Ivanna Servellón, María Fernanda Benítez y Josué Cano

 FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Thiago Vásquez, Karina Girón, Diego Vásquez y Elmer Vásquez
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Sheyla Gabrie y Magida Gabrie
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Wendy Mejía, Ian Madrid y Valentín Mejía
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Diego Vásquez
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Jamie Menardi y Marnie Menardi
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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María Beatríz, Walter y María Florencia Del Cid junto a Jacqueline Anduray
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Walter, Shadia, Sharon, Arli, Fanmy y Walter Pinto Jr.
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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María Florencia Del Cid
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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José Medrano, Jazlyn Medrano y Erika Valle
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Fernando Calderón y Carolina Grandez
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Alejandra Bähr y María Teresa Bähr

Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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María Teresa Bähr

Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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José Andrés Fajardo, Allan Martínez y Fabián Tábora
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Fernando Calderón
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
16 de 33

Diego Vásquez
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Henry Andino, Annette Andino y Jeaneth Turcios
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Annette Andino
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Tania López y Ciro Román Fernández
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Camila Castillo y Glenda Lugo
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Andrea Portillo, María Fernanda Benítez y María De Jesús Pérez
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Magida Gabrie
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Walter y Arli Pinto junto a Fanmy Jiménez
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
24 de 33

Dani Bonilla, Isabella Bonilla y Heidy Casaña
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Arli Pinto
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Isabella Bonilla
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
27 de 33

Erika, Osman y Eldon Moncada
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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María Fernanda Benítez
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Mary Harry, Betty Villeda; Liz, Jennifer y Paulette Harry
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Jamie Menardi
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
31 de 33

Camila Castillo
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Pamela Zúniga, Aida Reyes, Jazly Medrano, Erika Valle y Daniela Reyes
Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor
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Hassin Gabrie y Tiffany Fernández
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