Emoción y elegancia en la gala de la Episcopal El Buen Pastor

Carlos Camacho, Ivanna Servellón, María Fernanda Benítez y Josué Cano
Thiago Vásquez, Karina Girón, Diego Vásquez y Elmer Vásquez
Sheyla Gabrie y Magida Gabrie
Wendy Mejía, Ian Madrid y Valentín Mejía
Diego Vásquez
Jamie Menardi y Marnie Menardi
María Beatríz, Walter y María Florencia Del Cid junto a Jacqueline Anduray
Walter, Shadia, Sharon, Arli, Fanmy y Walter Pinto Jr.
María Florencia Del Cid
José Medrano, Jazlyn Medrano y Erika Valle
Fernando Calderón y Carolina Grandez
Alejandra Bähr y María Teresa Bähr
María Teresa Bähr
José Andrés Fajardo, Allan Martínez y Fabián Tábora
Fernando Calderón
Henry Andino, Annette Andino y Jeaneth Turcios
Annette Andino
Tania López y Ciro Román Fernández
Camila Castillo y Glenda Lugo
Andrea Portillo, María Fernanda Benítez y María De Jesús Pérez
Magida Gabrie
Walter y Arli Pinto junto a Fanmy Jiménez
Dani Bonilla, Isabella Bonilla y Heidy Casaña
Arli Pinto
Isabella Bonilla
Erika, Osman y Eldon Moncada
María Fernanda Benítez
Mary Harry, Betty Villeda; Liz, Jennifer y Paulette Harry
Jamie Menardi
Camila Castillo
Pamela Zúniga, Aida Reyes, Jazly Medrano, Erika Valle y Daniela Reyes
Hassin Gabrie y Tiffany Fernández