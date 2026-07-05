SPS vivió un fin de semana épico con la primera Comic Con Honduras

Una jornada de entretenimiento, gaming, fotografías, camaradería y cultura pop se vivió en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), conocida como Expocentro, donde se llevó a cabo la Comic Con Honduras 2026, por primera vez, organizada por The Road Tech y MASCO.
En un llenazo, el ambiente fue agradable y de sana convivencia, donde incluso se vio familias reunidas por una misma pasión, así como grupos de amigos y parejas que disfrutaron de todas las sorpresas.
Marcas patrocinadoras dijeron presente, al igual que emprendedores que llegaron con distintos productos para la venta, como accesorios decorativos, juguetes de colección, camisetas, entre otras prendas.
Actividades como preguntas y respuestas, concursos de imitación de personajes en diferentes escenas de series o películas, entre otros, se realizaron durante ambos días, tanto sábado como domingo.
El público disfrutó de principio a fin de cada presentación de los artistas internacionales, quienes también dieron autógrafos y se tomaron fotografías con los asistentes, aunque en ese lapso, Diario La Prensa no tuvo acceso permitido para capturar imágenes por órdenes del staff presente.
Muchos fanáticos llegaron con el cosplay de sus personajes preferidos, en la fotografía aparece la representación de Katana Man, principal antagonista del primer arco importante del manga y anime "Chainsaw Man".
Kaonashi, el espíritu Sin Rostro de la película "El Viaje de Chihiro" (2001).
Riyo Reaper de la serie de manga y anime "Gachiakuta".
Frieren y Himmel, de la serie de anime y manga "Frieren: Más allá del final del viaje".
El Penitente, protagonista de la saga "Blasphemous".
Productos antiguos y funkos o figuras coleccionables fueron exhibidas en algunos stands ubicados dentro del recinto.
Dante de la serie de videojuegos "Devil May Cry" junto a Matt Murdock de "Daredevil".
Ambos lucieron las características físicas de sus personajes y unieron dos mundos ficticios diferentes.
Zed, el "Maestro de las Sombras", uno de los campeones asesinos más letales en "League of Legends".
El fútbol no faltó en el Comic Con Honduras 2026, una mesa de futbolito sumergió a los jóvenes en el ambiente del deporte más popular del mundo.
Ciel Phantomhive del universo de "Black Butler".
Los más pequeños del hogar aprovecharon para mostrar sus dotes artísticos y pintar y dibujar diferentes piezas relacionadas a la cultura geek.
Doomguy, protagonista de la famosa franquicia de videojuegos de disparos en primera persona "Doom".
Un soldado élite de Kerberos Panzer Cops, manga creado por el director japonés Mamoru Oshii e ilustrado por Kamui Fujiwara.
Durante el evento hubo competencia del mejor cosplay, que fue elegido por el experimentado jurado presente.
El equipo de Asi Network formó parte de la Comic Con Honduras 2026, proporcionando internet para todo el evento.
Experiencias sumersivas, como esta que simula la Fórmula 1, fueron parte de la Comic On.
Kakashi Hatake, personaje de "Naruto".
Cosplayers del extranjero llegaron al evento nacional, destacando con sus representaciones.
El lugar contó con aire acondicionado, cómodas instalaciones, venta de bocadillos y cortesías por las diferentes empresas presentes.
La variedad de videojuegos era extensa y para todos los gustos.
Moondrop, animatrónico del juego Five Nights at Freddy's: Security Breach. Es el alter ego hostil del "Asistente de la Guardería" (Sun).
Nico Robin y Roronoa Zoro de la serie de anime "One Piece".
Las legendarias maquinitas con juegos históricos no podían faltar.
Coronel Sanders de la franquicia KFC también fue personificado.