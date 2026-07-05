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SPS vivió un fin de semana épico con la primera Comic Con Honduras

San Pedro Sula hizo historia al recibir la primera Comic Con Honduras, un evento que conquistó a los amantes del entretenimiento

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Una jornada de entretenimiento, gaming, fotografías, camaradería y cultura pop se vivió en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), conocida como Expocentro, donde se llevó a cabo la Comic Con Honduras 2026, por primera vez, organizada por The Road Tech y MASCO.

 FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
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En un llenazo, el ambiente fue agradable y de sana convivencia, donde incluso se vio familias reunidas por una misma pasión, así como grupos de amigos y parejas que disfrutaron de todas las sorpresas.
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Marcas patrocinadoras dijeron presente, al igual que emprendedores que llegaron con distintos productos para la venta, como accesorios decorativos, juguetes de colección, camisetas, entre otras prendas.

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Actividades como preguntas y respuestas, concursos de imitación de personajes en diferentes escenas de series o películas, entre otros, se realizaron durante ambos días, tanto sábado como domingo.

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El público disfrutó de principio a fin de cada presentación de los artistas internacionales, quienes también dieron autógrafos y se tomaron fotografías con los asistentes, aunque en ese lapso, Diario La Prensa no tuvo acceso permitido para capturar imágenes por órdenes del staff presente.

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Muchos fanáticos llegaron con el cosplay de sus personajes preferidos, en la fotografía aparece la representación de Katana Man, principal antagonista del primer arco importante del manga y anime "Chainsaw Man".
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Kaonashi, el espíritu Sin Rostro de la película "El Viaje de Chihiro" (2001).
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Riyo Reaper de la serie de manga y anime "Gachiakuta".
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Frieren y Himmel, de la serie de anime y manga "Frieren: Más allá del final del viaje".
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El Penitente, protagonista de la saga "Blasphemous".
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Productos antiguos y funkos o figuras coleccionables fueron exhibidas en algunos stands ubicados dentro del recinto.

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Dante de la serie de videojuegos "Devil May Cry" junto a Matt Murdock de "Daredevil".
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Ambos lucieron las características físicas de sus personajes y unieron dos mundos ficticios diferentes.

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Zed, el "Maestro de las Sombras", uno de los campeones asesinos más letales en "League of Legends".
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El fútbol no faltó en el Comic Con Honduras 2026, una mesa de futbolito sumergió a los jóvenes en el ambiente del deporte más popular del mundo.
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Ciel Phantomhive del universo de "Black Butler".
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Los más pequeños del hogar aprovecharon para mostrar sus dotes artísticos y pintar y dibujar diferentes piezas relacionadas a la cultura geek.
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Doomguy, protagonista de la famosa franquicia de videojuegos de disparos en primera persona "Doom".
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Un soldado élite de Kerberos Panzer Cops, manga creado por el director japonés Mamoru Oshii e ilustrado por Kamui Fujiwara.
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Durante el evento hubo competencia del mejor cosplay, que fue elegido por el experimentado jurado presente.
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El equipo de Asi Network formó parte de la Comic Con Honduras 2026, proporcionando internet para todo el evento.
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Experiencias sumersivas, como esta que simula la Fórmula 1, fueron parte de la Comic On.
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Kakashi Hatake, personaje de "Naruto".
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Cosplayers del extranjero llegaron al evento nacional, destacando con sus representaciones.
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El lugar contó con aire acondicionado, cómodas instalaciones, venta de bocadillos y cortesías por las diferentes empresas presentes.
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La variedad de videojuegos era extensa y para todos los gustos.

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Moondrop, animatrónico del juego Five Nights at Freddy's: Security Breach. Es el alter ego hostil del "Asistente de la Guardería" (Sun).
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Nico Robin y Roronoa Zoro de la serie de anime "One Piece".
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Las legendarias maquinitas con juegos históricos no podían faltar.
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Coronel Sanders de la franquicia KFC también fue personificado.
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