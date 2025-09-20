El poder creativo de Honduras brilló en Bac Estilo Moda 2025

BAC Estilo Moda reunió a referentes consagrados de la moda nacional y a nuevos rostros de la industria, presentando sus colecciones Primavera-Verano 2026.
Jamie Espinoza, presentadora de HCH, desfiló la propuesta presentada por la diseñadora hondureña Julieth Ortega.
Roberto Ramírez sirvió espirales, redes y movimiento.
El diseñador fue el encargado de abrir el desfile.
La estética contó con un blanco impoluto como telón de fondo, así como unas vestimentas en tonos blancos que resaltaron la pureza del tono tan utilizado.
Giselle Matamala aportó excentricidad en líneas, estampados y cortes asimétricos.
También incluyó toques bohemios, chic y urbanos.
Yoyo Barrientos cerró en híbrido entre satinados, texturas y exquisito clásico.
Barrientos acentuó el concepto de ausencia de color.
Diversificación, cortes marcados y materiales orgánicos.
Andrea Zúñiga hizo de su colección un “Lago de los cisnes” sobre la pasarela.
Feminismo clásico, elegancia estructurada y homenaje al ballet romántico fueron llevados a escena.
La diseñadora emergente fue una de las favoritas de la primera noche.
Exaltando la herencia maya, Yushi Cruz desfiló flecos, plumas, color y dinamismo.
Su concepto navegó entre rojizos, azules y accesorios a juego sobre la pasarela de BAC Estilo Moda 2025.
Julieth Ortega encapsuló la sobriedad y la sensualidad atemporal.
El sello RCK diversificó escotes, transparencias y glamour moderno.
En negro y con encajes, la colección fue un acierto.
María Mirame: frescura, naturaleza y suavidad en cada paso.
Faldas de corte largo, cinturas marcadas y pliegues que aportaban forma.
Luz Ernestina Mejía dio continuidad a su estilismo en chic femenino.
Tocados con moño en el cabello, bolsos de mano y con cadenas, y zapatos con plataforma complementaron la propuesta.
Las piezas de Luz Ernestina Mejía son un rotundo sello en la historia del evento.
Jocelyne Zelaya desfiló frescura en color y movimiento.
Jovialidad, elegancia y contrastes marcados en tono.
Solange Bonilla es ya un referente en modelaje para BAC Estilo Moda.
Contrastes en gamas coloridas y formas en punta: así fue la propuesta de Andrea Rosales.
Movimientos en capa complementaron la colección de la joven diseñadora
Lunares, corsés, medias y vuelos abarcaron el concepto.
El desfile de modas más influyente de Honduras tuvo lugar este 2025 en Invernaderos del Trigo los días 17 y 18 de septiembre.