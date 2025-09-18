Holiday Inn Express Tegucigalpa estrena concepto Fórmula Blue 2.0

Renovación integral, innovación, funcionalidad y filosofía de servicio. Holiday Inn Express Tegucigalpa inició un nuevo ciclo con la presentación de sus remodeladas instalaciones.
El hotel, que mira a su pasado con orgullo, presentó este jueves un proceso de modernización que se extendió por 24 meses y representó una inversión superior a los dos millones de dólares.
Si bien la propuesta honra sus orígenes, también —bajo el innovador concepto Fórmula Blue 2.0 de la marca Holiday Inn Express— reafirma su compromiso con la calidad, la tradición, la sostenibilidad y el bienestar de sus huéspedes.
Pero no se trata de un simple cambio estético en la infraestructura, “es también una reafirmación de nuestra filosofía de servicio”, destacaron los representantes del hotel.
La fórmula consiste en una serie de lineamientos estéticos y funcionales aplicados tanto en habitaciones como en áreas comunes. Estos espacios ahora son más dinámicos, fáciles de usar y personalizables, con decoración de alta calidad y comodidades pensadas en las necesidades de cada huésped.
La intervención fue integral, abarcando todas las áreas comunes y estancias privadas. El lobby fue rediseñado con un concepto abierto, moderno y acogedor, que incorpora áreas de trabajo compartido y zonas de descanso, ofreciendo un espacio versátil para huéspedes y visitantes.
Las habitaciones fueron completamente renovadas e incluyen televisores inteligentes, escritorios ergonómicos, pisos vinílicos y baños de diseño contemporáneo, concebidos para brindar mayor comodidad y funcionalidad.
Además, se añadieron nuevas suites equipadas con zona de cocina completa y accesorios, pensadas para quienes buscan mayor confort durante su estancia.
Los huéspedes de Holiday Inn Express Tegucigalpa pueden degustar un variado y exquisito menú.
El hotel cuenta con piscina para el deleite de sus visitantes.
Con una inversión de más de dos millones de dólares, el Holiday Inn Express Tegucigalpa muestra su nueva y elegante cara.