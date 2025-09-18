  1. Inicio
Holiday Inn Express Tegucigalpa estrena concepto Fórmula Blue 2.0

El hotel invirtió más de dos millones de dólares en renovar sus instalaciones bajo el concepto Fórmula Blue 2.0.

  • 18 de septiembre de 2025 a las 19:20 -
  • Redacción web
Renovación integral, innovación, funcionalidad y filosofía de servicio. Holiday Inn Express Tegucigalpa inició un nuevo ciclo con la presentación de sus remodeladas instalaciones.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
El hotel, que mira a su pasado con orgullo, presentó este jueves un proceso de modernización que se extendió por 24 meses y representó una inversión superior a los dos millones de dólares.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
Si bien la propuesta honra sus orígenes, también —bajo el innovador concepto Fórmula Blue 2.0 de la marca Holiday Inn Express— reafirma su compromiso con la calidad, la tradición, la sostenibilidad y el bienestar de sus huéspedes.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
Pero no se trata de un simple cambio estético en la infraestructura, “es también una reafirmación de nuestra filosofía de servicio”, destacaron los representantes del hotel.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
La fórmula consiste en una serie de lineamientos estéticos y funcionales aplicados tanto en habitaciones como en áreas comunes. Estos espacios ahora son más dinámicos, fáciles de usar y personalizables, con decoración de alta calidad y comodidades pensadas en las necesidades de cada huésped.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
La intervención fue integral, abarcando todas las áreas comunes y estancias privadas. El lobby fue rediseñado con un concepto abierto, moderno y acogedor, que incorpora áreas de trabajo compartido y zonas de descanso, ofreciendo un espacio versátil para huéspedes y visitantes.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
Las habitaciones fueron completamente renovadas e incluyen televisores inteligentes, escritorios ergonómicos, pisos vinílicos y baños de diseño contemporáneo, concebidos para brindar mayor comodidad y funcionalidad.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
Además, se añadieron nuevas suites equipadas con zona de cocina completa y accesorios, pensadas para quienes buscan mayor confort durante su estancia.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
Los huéspedes de Holiday Inn Express Tegucigalpa pueden degustar un variado y exquisito menú.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
El hotel cuenta con piscina para el deleite de sus visitantes.

 Foto cortesía Holiday Inn Express Tegucigalpa
Con una inversión de más de dos millones de dólares, el Holiday Inn Express Tegucigalpa muestra su nueva y elegante cara.

 Foto: Marvin Salgado
