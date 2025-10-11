Celebran el Festival "Culturas del mundo" en la MountView Academy

Primer grado fue parte de este evento cultural con su representación de la cultura inca.
Tercer grado trajo la tradición con arraigo en nuestra zona: los mayas.
La cultura egipcia fue representada por segundo grado.
Cuarto grado representó a la cultura japonesa.
La cultura occidental fue representada por los estudiantes de quinto y sexto grado.
La cultura romana fue representada por undécimo y duodécimo.
Maternal y kinder figuraron con la cultura helénica.
La cultura china fue traída por los alumnos de preparatoria.
Los de undécimo y duodécimo grado se vistieron de aztecas.
Algunos elementos decorativos, pero representativos de las culturas participantes.
Una figura de una llama, animal doméstico más importante para los incas.
Los hindués se apoderaron del lugar, muchos padres de familia también se unieron a la fiesta cultural.
Representación hecha a mano por los estudiantes, que representa el coliseo romano.
Estos fueron los premios que se entregaron a los diferentes grados ganadores.
Más padres de familia que disfrutaron la jornada, que también sirvió para conectar familias y deleitarse con degustaciones de comidas típicas de cada cultura.
Una figura que representa un casco romano.
En la carpa de la cultura china decoraron con un dragón, hecho por estudiantes y padres de familia de preparatoria.
Además, habían murales que complementaron las exposiciones.
Los "egipcios" llevaron maquetas de algunos elementos arquitectónicos de esa cultura.
Por último, más decoración, misma que sumergió a los presentes en un ambiente cargado de aprendizaje y respeto por las creencias y tradiciones.