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Cafexpo 2026 reúne a la industria cafetalera en Honduras

La feria cafetalera más importante del país, Cafexpo 2026, impulsó innovación y conexiones estratégicas durante dos días en San Pedro Sula

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El ambiente durante la jornada de Cafexpo Honduras 2026 en el Hotel Copantl fue entretenido y cargado de aprendizaje, degustaciones y oportunidades de negocio.

FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ
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Productores y visitantes recorrieron el área de exhibición en busca de nuevas oportunidades.
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Degustaciones de café marcaron uno de los momentos más atractivos del evento.
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Expertos compartieron conocimientos en el ciclo de conferencias de Cafexpo.
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El Brew Bar ofreció experiencias únicas con distintos métodos de preparación.
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Representantes de la industria cafetalera aprovecharon el espacio para intercambiar ideas y hacer networking.

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Asistentes participaron en una sesión de catación de café hondureño.
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El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl de San Pedro Sula, el cual lució abarrotado los dos días.

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Stands exhibieron productos innovadores del sector cafetalero nacional.
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Ellien Galindo, Jefersson Torres y Nathalia Florentino
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Cafexpo reunió a productores, exportadores y empresarios del café. En la foto posan: Wieland Bogdan y Karen de Rivero.
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Las degustaciones internacionales ampliaron la experiencia sensorial del evento.
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Los visitantes disfrutaron de cortesías y muestras ofrecidas por las marcas.
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Baristas demostraron su talento en cada presentación en el escenario principal.
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En las afueras del evento habían cuadros artísticos, así como ventas de golosinas, más café y hasta souvenirs alusivos al producto.
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Las conferencias abordaron temas de innovación y sostenibilidad.
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Los participantes exploraron nuevas tendencias del mercado cafetalero.
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El evento mantuvo un ambiente activo durante toda la jornada.
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Por su parte, las empresas presentaron soluciones y herramientas para fortalecer la industria.
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La cultura del café se vivió en cada rincón del recinto.
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La Universidad del Zamorano se hizo presente mediante sus estudiantes, quienes exhibieron marcas de café en las que tienen incidencia. También participaron en catas de café.
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El olor a café fue espectacular en todo el recinto, la variedad de preparaciones fue muy extensa.

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Los equipos de trabajo ubicados en los stands fueron muy amables con los visitantes, que hacían sus consultas sobre las preparaciones que manejaban.
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Algunos granos de café también fueron exhibidos; los expertos en el rubro manifestaron sus diferencias y propósitos.

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No solo fue el producto final (café) el expuesto, sino que también la maquinaria que se utiliza en su proceso de realización.
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Las marcas lucieron sus mejores galas con las hermosas bolsas utilizadas en la exhibición. Colores, facilidad para abrir, así como detalles del mismo caracterizan al café hondureño de primera calidad.
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Ropa o tazas con imágenes de café estuvieron a la venta para los verdaderos amantes del elixir hondureño.
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La empresa detrás de una gran cantidad de empaques de café estuvo presente en el área de exhibición. C
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