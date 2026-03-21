Cafexpo 2026 reúne a la industria cafetalera en Honduras

El ambiente durante la jornada de Cafexpo Honduras 2026 en el Hotel Copantl fue entretenido y cargado de aprendizaje, degustaciones y oportunidades de negocio.
Productores y visitantes recorrieron el área de exhibición en busca de nuevas oportunidades.
Degustaciones de café marcaron uno de los momentos más atractivos del evento.
Expertos compartieron conocimientos en el ciclo de conferencias de Cafexpo.
El Brew Bar ofreció experiencias únicas con distintos métodos de preparación.
Representantes de la industria cafetalera aprovecharon el espacio para intercambiar ideas y hacer networking.
Asistentes participaron en una sesión de catación de café hondureño.
El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl de San Pedro Sula, el cual lució abarrotado los dos días.
Stands exhibieron productos innovadores del sector cafetalero nacional.
Ellien Galindo, Jefersson Torres y Nathalia Florentino
Cafexpo reunió a productores, exportadores y empresarios del café. En la foto posan: Wieland Bogdan y Karen de Rivero.
Las degustaciones internacionales ampliaron la experiencia sensorial del evento.
Los visitantes disfrutaron de cortesías y muestras ofrecidas por las marcas.
Baristas demostraron su talento en cada presentación en el escenario principal.
En las afueras del evento habían cuadros artísticos, así como ventas de golosinas, más café y hasta souvenirs alusivos al producto.
Las conferencias abordaron temas de innovación y sostenibilidad.
Los participantes exploraron nuevas tendencias del mercado cafetalero.
El evento mantuvo un ambiente activo durante toda la jornada.
Por su parte, las empresas presentaron soluciones y herramientas para fortalecer la industria.
La cultura del café se vivió en cada rincón del recinto.
La Universidad del Zamorano se hizo presente mediante sus estudiantes, quienes exhibieron marcas de café en las que tienen incidencia. También participaron en catas de café.
El olor a café fue espectacular en todo el recinto, la variedad de preparaciones fue muy extensa.
Los equipos de trabajo ubicados en los stands fueron muy amables con los visitantes, que hacían sus consultas sobre las preparaciones que manejaban.
Algunos granos de café también fueron exhibidos; los expertos en el rubro manifestaron sus diferencias y propósitos.
No solo fue el producto final (café) el expuesto, sino que también la maquinaria que se utiliza en su proceso de realización.
Las marcas lucieron sus mejores galas con las hermosas bolsas utilizadas en la exhibición. Colores, facilidad para abrir, así como detalles del mismo caracterizan al café hondureño de primera calidad.
Ropa o tazas con imágenes de café estuvieron a la venta para los verdaderos amantes del elixir hondureño.
La empresa detrás de una gran cantidad de empaques de café estuvo presente en el área de exhibición. C