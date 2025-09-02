  1. Inicio
“Bodas de Brillante”: Laboratorio Bueso Arias celebra 75 años de historia

El Laboratorio Bueso Arias conmemoró su 75 aniversario en el Hotel Copantl, en un emotivo encuentro que reunió a más de 300 invitados

1 de 18

Rodolfo, Abraham, Jose Jorge, Ana Clemencia y Eduardo Bueso

FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
2 de 18

Lucía Benítez, Ada Mena, Karen Membreño y Gabriela Zelaya
3 de 18

Karol Cerna y Alejandro Rodríguez
4 de 18

Valeria Bueso, Luis Alvarado y Josset Ordóñez
5 de 18

Gustavo Montalván y Alma Guevara
6 de 18

Lizzette Navarrete y Rigoberto Alas
7 de 18

Los hermanos Bueso Hernández le entregaron una sorpresa a Ana Clemencia, quien se mostró agradecida y sorprendida por la maqueta de la primera sucursal de LBA.
8 de 18

Ana Clemencia Bueso posa con su presente recibido.
9 de 18

Eduardo Bueso durante su discurso, en el que contó varias anécdotas con su padre, sus hermanos, en especial, su hermana Ana Clemencia, quien ha mostrado liderazgo y compromiso en todo momento.
10 de 18

El brindis marcó un momento de gratitud por el legado.
11 de 18

Yeisy Gutiérrez y María Rosales
12 de 18

Silvia Rodríguez deleitó a los presentes con sus interpretaciones bailables hasta el ocaso.

13 de 18

Osiris López, Sixta Velásquez, Lisy Rivera, Xochilt Castellanos y Alicia Deras.
14 de 18

Rodolfo y Raquel Selim
15 de 18

Abraham Bueso con la fotografía de su padre Abraham Bueso Arias (QDDG).
16 de 18

Delmys Escobar y Gustavo Alonzo
17 de 18
18 de 18
