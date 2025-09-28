Venezolanos se preparan para responder ante conflicto armado y desastres naturales

Miles de venezolanos participaron este sábado en un simulacro convocado por el Gobierno para prepararse ante desastres naturales o un "conflicto armado".
La medida fue ordenada por el Gobierno de Nicolás Maduro tras el enjambre sísmico que afectó al occidente del país la semana pasada, y en vista del despliegue militar de EEUU en el mar Caribe denunciado por Caracas como una "amenaza" en su contra.
El simulacro se llevó a cabo en edificios residenciales, sedes de instituciones públicas y en centros educativos y sanitarios de la capital y de gran parte del país.
El ejercicio contó con la participación de funcionarios de diversos organismos del Estado, policías, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Ejecutivo, además de autoridades regionales y locales.
Según el Gobierno, se instalaron "más de 400 puntos" en "toda Venezuela", donde los ciudadanos recibían instrucciones por parte de expertos sobre lo que se debe hacer durante sismos, inundaciones o en escenarios como algún "ataque contra Venezuela".
Luego, simulaban la emergencia y llevaban a cabo acciones como el resguardo debajo de mesas, el desalojo del inmueble o rescates a través de ventanas.
También brindaron instrucciones sobre la aplicación de técnicas de primeros auxilios, entre otras, para, finalmente, hacer una evaluación.
En un edificio de la Alcaldía de Caracas, cientos de trabajadores, luego de escuchar la parte teórica, siguieron los pasos indicados previamente en cada una de las tres alarmas que sonaron por un supuesto sismo.
"Debemos estar preparados", dijo la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez.
Horas después se llevó a cabo una simulación de manera sorpresiva de un "ataque cibernético al centro de control operacional del Metro (de Caracas) y del instituto ferroviario".
"La gente que venía en el tren no sabía nada, (...) hemos visto el factor sorpresa y cómo reacciona nuestro pueblo en tiempo real ante cualquier circunstancia", dijo Meléndez.
El titular de Interior, Diosdado Cabello, hizo un llamado a estar preparados ante "cualquier contingencia, bien sea natural o bien sea provocada".