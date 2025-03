Venezolano va a cita, lo detienen, y su esposa sospecha que lo enviaron a El Salvador

La migrante hispana “vive de la caridad. Dice no tener recursos para responder a una posible fianza de su esposo”. Entre lágrimas afirma: “Ni siquiera lo puedo ayudar económicamente, no puedo pagar a un abogado. No puedo hacer absolutamente nada. No encuentro salidas. No puedo ni decir que me voy a mi país... allá las cosas cada vez están peores”, cerró.