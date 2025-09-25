Quiénes son las víctimas del triple feminicidio transmitido en vivo que sacude a Argentina

Miles de personas salen a las calles de Argentina y piden justicia por triple feminicidio.
Un triple feminicidio transmitido en vivo por las redes sociales ha causado conmoción en Argentina tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes en Buenos Aires, donde "todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional", según el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Las víctimas fueron identificadas como Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15.
Los cuerpos de las jóvenes, desaparecidas desde el 19 de septiembre, estaban enterrados en el exterior de una vivienda de la localidad de Florencio Varela, donde fueron vistas por última vez, según sus familiares.
En la vivienda se detectó la última conexión del teléfono de una de las víctimas y allí detuvieron a un hombre y a una mujer cuando se encontraban, informó el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso.
Según Alonso, las jóvenes subieron el viernes a una camioneta por su propia voluntad, "creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas".
El asesinato de las jóvenes fue transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales como un mensaje de advertencia para miembros de la organización del narcotráfico, confirmó el ministro.
El funcionario provincial contó que "toda la sesión de asesinato y tortura" de las jóvenes fue transmitida "en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram".
El ministro dijo que han identificado a varios integrantes de la banda y al líder de la misma, 'J' o 'Julito', un hombre de nacionalidad peruana de 23 años, para quien han emitido una orden de captura.
"Esto le pasa al que me roba droga", expresó el líder de la banda durante la transmisión en vivo para emitir un mensaje "disciplinante" al resto de la banda, según confirmó Alonso.
Miles de personas se movilizaron el miércoles en más de una decena de ciudades argentinas en reclamo de justicia por el triple feminicidio.
Las protestas, convocadas principalmente por el movimiento feminista Ni Una Menos, colmaron plazas y parques de ciudades como Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta y Corrientes, y tuvieron como epicentro la Plaza Flores, en la ciudad de Buenos Aires.
"Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista.", expresó Kicillof.