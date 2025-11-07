Salió libre en 2015, pero hoy ofrecen jugosa recompensa para capturarlo ¿Qué hizo Ismael Arias?

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) tiene la mira en Ismael Arias, un hombre con violento historial que integra la lista de los fugitivos más buscados de noviembre. Sobre él pesa una orden de captura activa y una generosa recompensa. ¿Qué se sabe sobre su caso?
Ismael Arias, de 52 años, fue designado por el DPS como "fugitivo destacado" en noviembre de 2025. Es de origen cubano, pero sembró el terror en Estados Unidos.
Para aumentar la urgencia de su captura, las autoridades incrementaron la recompensa por información que conduzca directamente a su arresto a la suma de hasta 4,000 dólares.
La orden de captura vigente contra Arias fue emitida en abril de 2025 en el condado de Harris, luego de que el cubano incumpliera con los requisitos obligatorios de registro como agresor sexual.
El historial delictivo de Ismael Arias se remonta a 2005, cuando fue detenido en Florida por delitos violentos que incluían asalto agravado con arma mortal, agresión y daños criminales.
Solo un año después, en 2006, Ismael Arias enfrentó cargos más graves en los condados texanos de Hudspeth y Culberson, donde fue acusado de agresión sexual agravada y secuestro.
En 2005 el cubano Ismael fue detenido en Florida y solo un año después volvió a enfrentar a la justicia por suponerlo responsable del secuestro y agresión sexual agravada contra una meno de 13 años.
Luego de cumplir parte de su condena, Arias obtuvo la libertad bajo palabra en 2013, quedando sujeto a la supervisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas.
Luego de cumplir condena en el sistema penitenciario estatal, obtuvo la libertad en 2013 y fue dado de alta definitivamente en 2015.
El programa Texas Crime Stoppers, financiado por la Oficina de Seguridad Pública del Gobernador, ofrece recompensas en efectivo por la captura de los delincuentes más buscados del estado, entre ellos Ismael Arias.
Las autoridades proporcionaron detalles físicos del fugitivo para dar con su paradero: Arias mide aproximadamente 1.78 metros y pesa unas 225 libras. Además tiene tatuajes visibles en ambos brazos.
Cualquier información sobre el paradero de Arias puede ser crucial. Las denuncias pueden realizarse de forma totalmente confidencial llamando al 1-800-252-TIPS, mediante formulario en línea o a través de la página de Facebook del DPS.