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Gobernador mata a sus dos hijos tras descubrir infidelidad de su esposa

Sara Araújo habló un mes después del crimen en el que sus hijos Miguel, de 12 años, y Benício, de 8, fueron asesinados por su padre en Itumbiara, Goiás, Brasil.

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Sara Araújo habló por primera vez un mes después de la muerte de sus hijos Miguel y Benício, asesinados por su padre en Goiás, Brasil.
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La madre de Miguel, de 12 años, y Benício, de 8, expresó el profundo dolor que le ha dejado la tragedia familiar ocurrida en Itumbiara.
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“Hasta hoy no consigo creerlo”, dijo Sara Araújo al recordar a sus hijos asesinados en un hecho que ha conmocionado a Brasil.
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La mujer aseguró que le resulta difícil ver fotos y videos de sus hijos tras el crimen cometido por su padre.
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Sara Araújo afirmó que no logra aceptar lo ocurrido y que el dolor se mantiene un mes después del asesinato de los menores.
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El crimen ocurrió mientras Miguel y Benício dormían en su vivienda en el estado de Goiás, según reportes locales.
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Tras asesinar a sus dos hijos, Thales Machado, entonces secretario de Gobierno de Itumbiara, se quitó la vida.
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Las autoridades investigan el caso como un doble homicidio seguido de suicidio ocurrido en la madrugada del 12 de febrero de 2026.
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Miguel Araújo Machado, de 12 años, murió poco después de ser ingresado en un centro hospitalario tras el ataque.
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Benício, de 8 años, falleció horas más tarde en el Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos.
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La noticia provocó una profunda conmoción en la ciudad de Itumbiara y en todo el estado de Goiás, en Brasil.
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Sara Araújo destacó que ha encontrado algo de apoyo en las muestras de solidaridad recibidas tras la tragedia.
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Thales Machado, de 40 años, era secretario de Gobierno de Itumbiara y yerno del alcalde del municipio.
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Según reportes locales, el funcionario habría estado atravesando conflictos personales antes de cometer el crimen.
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La Prefeitura de Itumbiara decretó tres días de luto oficial tras la muerte de los dos menores y su padre.
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