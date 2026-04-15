Gobernador mata a sus dos hijos tras descubrir infidelidad de su esposa

Sara Araújo habló por primera vez un mes después de la muerte de sus hijos Miguel y Benício, asesinados por su padre en Goiás, Brasil.
La madre de Miguel, de 12 años, y Benício, de 8, expresó el profundo dolor que le ha dejado la tragedia familiar ocurrida en Itumbiara.
“Hasta hoy no consigo creerlo”, dijo Sara Araújo al recordar a sus hijos asesinados en un hecho que ha conmocionado a Brasil.
La mujer aseguró que le resulta difícil ver fotos y videos de sus hijos tras el crimen cometido por su padre.
Sara Araújo afirmó que no logra aceptar lo ocurrido y que el dolor se mantiene un mes después del asesinato de los menores.
El crimen ocurrió mientras Miguel y Benício dormían en su vivienda en el estado de Goiás, según reportes locales.
Tras asesinar a sus dos hijos, Thales Machado, entonces secretario de Gobierno de Itumbiara, se quitó la vida.
Las autoridades investigan el caso como un doble homicidio seguido de suicidio ocurrido en la madrugada del 12 de febrero de 2026.
Miguel Araújo Machado, de 12 años, murió poco después de ser ingresado en un centro hospitalario tras el ataque.
Benício, de 8 años, falleció horas más tarde en el Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos.
La noticia provocó una profunda conmoción en la ciudad de Itumbiara y en todo el estado de Goiás, en Brasil.
Sara Araújo destacó que ha encontrado algo de apoyo en las muestras de solidaridad recibidas tras la tragedia.
Thales Machado, de 40 años, era secretario de Gobierno de Itumbiara y yerno del alcalde del municipio.
Según reportes locales, el funcionario habría estado atravesando conflictos personales antes de cometer el crimen.
La Prefeitura de Itumbiara decretó tres días de luto oficial tras la muerte de los dos menores y su padre.