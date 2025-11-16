Rostros de peligrosos migrantes que busca ICE en Carolina del Norte; cuatro son hondureños

Tres de los cuatro hondureños que figuran en la lista de centenares que migrantes que están entre los objetivos de ICE para detenerlos y deportarlos a sus países de origen.
El Departamento de Seguridsad Nacional informó que "casi 1400 órdenes de detención en Carolina del Norte no se han cumplido, lo que ha permitido la liberación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en los vecindarios del estado".
En los últimos días, las detenciones de ICE han sido documentadas en las redes sociales y eso ha sembrado una histeria colectiva entre la comunidad latina.
Incluso, este domingo 16 de noviembre, miles de personas han salido a protestar en las calles de Charlotte.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció esta operación "se centrará en los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales que llegaron al estado de Carolina del Norte confiando en que los políticos que apoyaban estas ciudades los protegerían y les permitirían deambular libremente por las calles estadounidenses".
"Los estadounidenses deben poder vivir sin temor a que inmigrantes ilegales violentos y delincuentes les hagan daño a ellos, a sus familias o a sus vecinos", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.
"Estamos reforzando la presencia policial del Departamento de Seguridad Nacional en Charlotte para garantizar la seguridad de los estadounidenses y eliminar las amenazas a la seguridad pública. Ha habido demasiadas víctimas de inmigrantes ilegales delincuentes. El presidente Trump y la secretaria Noem tomarán la iniciativa para proteger a los estadounidenses cuando los políticos que defienden las ciudades santuario no lo hagan", agregó McLaughlin.
En su portal, Seguridad Nacional presentó los rostros de lo que catalogan como "los peores criminales inmigrantes ilegales —incluidos asesinos, violadores y pedófilos que fueron liberados y devueltos a las calles de Carolina del Norte debido a las políticas de santuario". Entre ellos figuran hondureños, guatemaltecos, costarricenses y salvadoreños.
Jordan Renato Castillo Chavez es un inmigrante indocumentado costarricense con antecedentes penales. Fue arrestado por abuso sexual de menores, explotación sexual de menores en primer grado, intento de abuso sexual de menores de 15 años y solicitación de menores por medios informáticos. Fue puesto en libertad después de que las autoridades no acataran la orden de detención del ICE.
William Santos Roca es un guatemalteco con antecedentes penales Fue arrestado por portar un arma oculta. Al día siguiente, fue arrestado nuevamente por conducir en estado de ebriedad. Santos Roca tenía antecedentes penales por un atropello con fuga y múltiples arrestos por conducir en estado de ebriedad.
Carlos Manuel Portillo Guevara es salvadoreño que fue arrestado por portar un arma oculta y disparar un arma de fuego.
Osman Armando Paz Ortiz es un hondureño con antecedentes penales. Fue arrestado por abuso sexual de menores, actos lascivos con un menor y actos sexuales cometidos por un tutor legal.
José Francisco Ulloa Martínez es un inmigrante indocumentado hondureño con antecedentes penales.
Ulloa Martínez fue arrestado por asesinato, pero fue liberado después de su detención. Se le acusaba de asesinar a un joven 23 años.
Jeferson Moises Martinez Sorto es un hondureño con antecedentes penales. Fue arrestado por agresión sexual, resistencia a la autoridad y fuga en vehículo.
Olvin Esau Calero-Martínez es un hondureño que cuenta con un extenso historial delictivo que incluye robo de vehículos, hurto, allanamiento de morada, robo con allanamiento de morada, daños a la propiedad, posesión de bienes robados y posesión de drogas.