Niño hondureño muere tras ataque de caimán en Nueva Orleans

Bryan Vásquez, un niño hondureño de 12 años, fue hallado muerto y según el informe preliminar habría sido atacado por un caimán y luego se habría ahogado

Fotos en vida del pequeño Bryan Vásquez, quien fue hallado muerto en Nueva Orleans.
El niño que no hablaba, había desaparecido a mediados de agosto y fue encontrado muerto el martes 26 de agosto, confirmaron las autoridades locales.

La superintendente de la policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick (foto), declaró este miércoles que Bryan Vásquez se ahogó tras sufrir un traumatismo por golpe causado por un caimán.
El cuerpo del niño hondureño fue encontrado en una laguna del barrio de Michoud, en la ciudad, según Kirkpatrick.
Se está llevando a cabo una investigación sobre la muerte del niño, que Kirkpatrick dijo estaba "sin clasificar".
De acuerdo a Telemundo, Kirkpatrick dijo que existen antecedentes previos relacionados con la familia del menor, los cuales forman parte del registro público y se están revisando como parte de la investigación.
También mencionó la demora de cinco horas en la respuesta inicial, la cual está siendo investigada y contextualizada.
Desde el 14 de agosto, los vecinos del menor e incluso los reconocidos topos de México se habían unido en l búsqueda del pequeño.
El Dr. Dwight McKenna, forense de la parroquia de Orleans, determinó que la causa de muerte fue un traumatismo causado por caimanes.
Tras el hallazgo, la investigación pasó de ser un caso de persona desaparecida a un proceso por muerte no clasificada, lo que significa que las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias del hecho.
La Policía de New Orleans (NOPD) confirmó que se ejecutó una orden judicial para revisar los teléfonos de los padres del menor, con el fin de obtener información relevante para la investigación.
Un portavoz de la familia compartió imágenes del documento, aunque la policía aclaró que esta acción es un procedimiento estándar y no implica necesariamente actos delictivos por parte de los familiares.
El periodista hondureño de Telemundo Juan Francisco García informó que los amigos de la familia de Brya harán una vigilia en su honor.
