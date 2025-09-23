  1. Inicio
Hondureño muere en California y su familia en El Progreso pide ayuda para repatriarlo

Juan Carlos Herrera Banegas había estado con un dolor de cabeza incesante antes de morir de un infarto. Su familia aboga a la solidaridad para repatriarlo

1 de 10

Una familia progreseña vive momentos de dolor tras la repentina muerte de Juan Carlos Herrera Banegas, de 39 años, ocurrida el pasado viernes 19 de septiembre en el condado de Fresno, California, Estados Unidos.
2 de 10

Juan Carlos tenía 18 meses de residir en territorio estadounidense, a donde viajó con la esperanza de trabajar y mejorar la vida de sus cuatro hijos, quienes permanecen en Honduras. Era originario de El Progreso, Yoro, y residente en la colonia Covitral antes de emigrar.
3 de 10

Según relató a Diario La Prensa su madre, Edilvia Banegas, en los últimos días su hijo había presentado problemas de salud.
4 de 10

“Hace poco había estado con problemas de presión alta, pero se le quitó”, comentó su madre.
5 de 10

Sin embargo, Herrera Banegas les confió que sufría fuertes dolores de cabeza que no podía controlar.
6 de 10

El viernes sufrió un infarto fulminante que le arrebató la vida en la casa donde vivía con una tía en Fresno.
7 de 10

Herrera se dedicaba a la soldadura y era conocido por su empeño en ayudar a su familia.
8 de 10

Ahora sus parientes buscan reunir fondos para repatriar el cuerpo a Honduras. La funeraria les ha informado que el costo asciende a 17,000 dólares, una cifra inalcanzable para ellos.
9 de 10

Han habilitado cuentas bancarias para recibir la solidaridad de la población:

Bank of America: 3251-2798-5631 a nombre de María Tulia Banegas

Banco de Occidente: 21-243-0146937 a nombre de Ester Banegas

Ficohsa: 2000-1804-7534 a nombre de Evelyn Herrera
10 de 10

La familia de Juan Carlos Herrera Banegas ruega el apoyo de personas solidarias para darle el último adiós en su tierra natal.
