Hondureña Sayda Ayala, entre denuncias, cáncer, apadrinados y la detención de ICE

"No lo veo como un castigo ni como una maldición. No me asusta la palabra muerte ni el “¿y si no lo haces?. Desde que nacemos, lo único seguro es que un día moriremos, y yo tengo paz con esa realidad. Este cáncer, por segunda vez en mi vida, ha sido para mí una bendición. El primer cáncer, en 2018, me dio paz y me ayudó a limpiar mi entorno, alejando a personas que no merecían compartir las bendiciones que Dios me ha dado. En ese proceso, conocí a Dios cara a cara y encontré sanidad verdadera.", escribió.